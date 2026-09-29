¿BTS volverá a México en 2027? Esto es lo que se sabe de su regreso

La espera de las ARMY mexicanas podría tener una nueva fecha en el calendario. El regreso de BTS a México en 2027 ya no sería únicamente una posibilidad, pues el titular de la Embajada de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, aseguró que la empresa HYBE Latinoamérica ya trabaja en la planeación de la próxima presentación del grupo en el país.

La declaración ocurrió después del encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien realizó una visita oficial a territorio mexicano los días 24 y 25 de septiembre.

Foto: IG @bts.bighitofficial

A través de un video publicado en redes sociales, Peñafiel Soto respaldó los comentarios que previamente había realizado la mandataria mexicana sobre un posible regreso de la agrupación surcoreana.

“La presidenta lo dijo, pero yo lo puedo confirmar”, expresó el funcionario, quien posteriormente señaló que la compañía de entretenimiento ya se encuentra trabajando en las fechas para el siguiente espectáculo de BTS, posiblemente en la Ciudad de México.

Aunque evitó revelar más detalles, el embajador fue contundente al referirse al regreso de la agrupación:

Es seguro que viene BTS el próximo año”.

🇲🇽💜 En entrevista con Extra Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, embajador de México en Corea, señaló que la empresa de BTS está afinando la agenda y definiendo las fechas para una posible visita del grupo a México 👀https://t.co/AElxHZF5II#BTS #BTSARMY pic.twitter.com/8KUHAhRJPi — BTS ARGENTINA (@BTSarg_official) September 29, 2026

BTS en la entrega de los Grammy. REUTERS

¿Cuándo fue la última visita de BTS a México?

La agrupación conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ya cuenta con una importante historia con sus seguidores mexicanos.

Durante mayo, los integrantes del grupo estuvieron en México como parte de distintas actividades relacionadas con su regreso al país. El 6 de mayo, además, sostuvieron un encuentro con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La reunión también estuvo acompañada por la presencia de fanáticas de BTS en el Zócalo capitalino, quienes esperaban tener la oportunidad de ver de cerca a los integrantes de la banda.

Los miembros de BTS aparecieron en uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a las ARMYs que se encontraban en la zona. El momento provocó una respuesta entusiasta entre el público, mientras los integrantes manifestaban su emoción por volver a encontrarse con sus seguidores mexicanos.

Posteriormente, la presidenta mencionó la posibilidad de que BTS regresara a México durante 2027. Ahora, las declaraciones del embajador mexicano en Corea del Sur apuntan a que la organización del próximo espectáculo ya estaría en marcha.

¿Qué relación tuvo la visita del presidente de Corea del Sur con el anuncio?

El posible regreso de BTS se dio a conocer en el contexto de la visita oficial de Lee Jae-myung a México.

El presidente surcoreano y Claudia Sheinbaum sostuvieron una reunión el 24 de septiembre en Palacio Nacional, donde abordaron distintos asuntos relacionados con la relación bilateral entre ambos países.

Entre los temas tratados estuvieron el comercio y la inversión, la seguridad y la cooperación contra el narcotráfico y la trata de personas, además de asuntos relacionados con energía, minerales estratégicos, inteligencia artificial, tecnología digital, industria aeroespacial, defensa, cultura y turismo.

En este contexto, el intercambio cultural entre México y Corea del Sur también ocupó un espacio dentro de la agenda.

Claudia Sheinbaum destacó la cercanía que se ha desarrollado entre las sociedades mexicana y surcoreana durante los últimos años, particularmente a través de la cultura y las relaciones económicas.

Durante su conferencia matutina de este 29 de septiembre, la presidenta hizo referencia a la manera en que ambos pueblos han fortalecido sus vínculos.

Le dije yo al presidente de Corea: “A veces los pueblos se adelantan a los gobiernos”, porque realmente esa amistad que se ha dado, pues es natural y por la promoción, obviamente también que ha hecho la República de Corea en este sentido", declaró.

Como parte de las iniciativas que podrían impulsar este intercambio se planteó la creación de un Centro de K-pop en México, así como un Instituto de Cultura Mexicana en Corea del Sur.

La mandataria explicó que la Secretaría de Cultura, analiza actualmente dónde podrían establecerse estos espacios y cuál sería la manera de poner en marcha el proyecto.

Mientras se definen estos planes, el posible regreso de BTS ya genera expectativa entre las ARMY mexicanas, especialmente después de que el embajador Carlos Peñafiel Soto afirmara que la empresa responsable de la agrupación ya estaría trabajando en las fechas para 2027.