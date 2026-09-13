¿Hazaña o privilegio? Una ARMY fue a 35 shows de BTS y confesó cómo le hizo

Una ARMY fue a 35 shows de BTS y desató debate en redes sociales; desde cómo logró conseguir todos los boletos (en las zonas más caras de los estadios), así como cuál es su trabajo. Por lo mismo, se dio a la tarea de confesar cómo lo hizo y no dejar dudas.

El universo del K-pop no conoce fronteras ni límites financieros cuando se trata de demostrar devoción por una banda, y el fandom de BTS, mundialmente conocido como ARMY, es el ejemplo perfecto de esta pasión.

La historia de una admiradora que logró asistir a 35 presentaciones en vivo del grupo de K-pop ha encendido las conversaciones en redes sociales. Lo que para algunos representa el sueño de cualquier fanático, para otros ha abierto un complejo escrutinio sobre el acceso a las entradas y las dinámicas internas del propio fandom.

El logro de presenciar más de una treintena de recitales dentro de un mismo ciclo de giras no es un evento cotidiano, considerando la abrumadora demanda que rodea cada puesta en escena de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Por esta razón, la revelación de una cifra tan elevada de asistencias por parte de una sola persona actuó como un catalizador, dividiendo las opiniones entre el asombro y el cuestionamiento ético sobre el acaparamiento de accesos.

ARMY asiste a 35 shows de BTS y se hace viral X @bts_bighit

La ARMY que fue a 35 shows de BTS confiesa cómo le hizo

Bajo el nombre de usuario en X @Jessiyouoo, esta ARMY compartió un post sobre su travesía viendo a BTS en el “World Tour ARIRANG” en un total de 35 ocasiones, de los 48 conciertos programados hasta el mes de septiembre.

La ARMY estuvo también “de gira” con el grupo durante 5 meses, en 3 continentes y 14 ciudades diferentes. En las dos fotografías donde señala el hecho y se despide de esta etapa, se le ve de pie frente al escenario en primera fila y los lanyard (cintas para el cuello) que se otorgan a los asistentes al concierto en la zona VIP.

Ante los múltiples comentarios cuestionando su estilo de vida y trabajo, la ARMY confesó que su familia tiene dinero y puede sostener este tipo de viajes y asistencias alrededor del mundo.

Además, confesó que la forma en que consiguió asistir a 35 conciertos de BTS se debió a que muchos de sus amigos y familiares le ayudaron con la compra de los boletos durante las famosas filas virtuales, adquiriendo las membresías que eran necesarias (teniendo hasta un total de 20).

Si bien esta situación le generó estrés por las múltiples cuentas, fue fundamental para poder lograr la compra. Al mismo tiempo, también habló de que los boletos que no había logrado comprar en zona VIP los había adquirido en reventa.

Seguir una gira de escala planetaria exige una capacidad organizativa comparable a la de una producción de eventos. Coordinar 35 fechas implica diseñar itinerarios complejos que combinen escalas aéreas, traslados terrestres y registros en hoteles en husos horarios completamente diferentes.

BTS X @bts_bighit

ARMY aplaude y critica a la fanática en redes sociales

@Jessiyouoo recibió múltiples críticas y comentarios negativos sobre la hazaña de asistir a 35 fechas distintas de BTS; múltiples usuarios expresaron su descontento argumentando que la compra masiva de accesos por parte de una sola persona priva a otros fanáticos de la oportunidad de vivir la experiencia al menos una vez en la vida.

La escasez estructural de entradas para los espectáculos de K-pop convierte a cada boleto en un recurso sumamente codiciado, por lo que acumular decenas de ellos es percibido por algunos sectores como una práctica poco empática hacia la comunidad global.

El debate se profundizó al tocar fibras sensibles sobre el elitismo y la accesibilidad dentro del fandom. Mientras que para la mayoría de los seguidores asistir a un solo show requiere meses de ahorro y sacrificios personales, el caso de los 35 conciertos dejó al descubierto las abismales diferencias de recursos que existen entre los propios integrantes de la audiencia.

Sin embargo, otro sector del fandom aplaudió la tenacidad, la planificación a largo plazo y la lealtad inquebrantable que supone seguir a un artista por múltiples ciudades y países. Para este grupo de seguidores, presenciar la evolución del espectáculo en distintas fechas es una manifestación máxima de afecto y apoyo a la carrera del grupo.