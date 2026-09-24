Sheinbaum se reúne con Lee Jae-Myung, presidente de Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este jueves en visita oficial al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung. El encuentro de alto nivel tiene como objetivo principal afianzar los lazos diplomáticos, económicos y sociales entre ambas naciones.

El presidente coreano arribó a Palacio Nacional a las 10:00 horas y fue recibido por Sheinbaum Pardo en la Puerta de Honor. Tras la recepción oficial, y la interpretación de los himnos nacionales, las delegaciones de ambos países iniciaron la jornada de trabajo para reafirmar los acuerdos comerciales y de intercambio cultural entre ambos países.

Se espera que en el transcurso de la tarde los dos presidentes den un mensaje conjunto desde Palacio Nacional.

Comercio, cultura y educación, los temas a abordar con presidente de Corea

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en su reunión con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, abordaría desde temas comerciales, culturales y educativos, además de la firma de un acuerdo de entendimiento en estos rubros.

Detalló que el encuentro arrancaría con una reunión bilateral entre ellos, para después integrarse las delegaciones de ambas naciones y posteriormente sostendrá una reunión con empresarios coreanos que están interesados en invertir en México.

"Va a ser una muy buena reunión, el presidente de la República de Corea es también un hombre muy cercano a la gente. Después de diversos problemas que tuvieron con varios presidentes, fue electo y está haciendo un buen trabajo al frente, tiene mucho reconocimiento por parte de su pueblo", dijo la mandataria en su conferencia de prensa.

Con información de Jimena Campuzano