BTS vuelve y rompe todo: así dominó Billboard, Spotify y Netflix con 'ARIRANG'

BTS volvió a la escena musical con una fuerza que pocos artistas consiguen. Su álbum “ARIRANG” no solo marcó su regreso tras una pausa de casi cuatro años, también estableció nuevos estándares en la industria global. Desde su lanzamiento, el grupo surcoreano logró posicionarse en los primeros lugares de múltiples plataformas, confirmando que su impacto sigue creciendo con el paso del tiempo.

El éxito de este comeback no se limita a números altos, sino a la forma en que BTS logró dominar diferentes espacios al mismo tiempo. Con presencia en rankings musicales, streaming y plataformas de entretenimiento, el grupo demostró que su influencia va más allá de una sola canción.

Weverse

Récords de BTS en Billboard: un dominio pocas veces visto

El desempeño de BTS en Billboard con “ARIRANG” fue histórico. El álbum debutó directamente en el puesto número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el séptimo disco del grupo en alcanzar esa posición.

En su primera semana, el álbum logró 641 mil unidades vendidas, de las cuales más de 532 mil fueron ventas directas, lo que representa la mejor semana para un grupo en más de una década.

BTS Weverse

Además, el sencillo principal “SWIM” alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo tema del grupo en lograrlo y el primero desde 2021.

Uno de los logros más impresionantes fue que BTS se convirtió en el primer artista en ocupar todo el Top 10 del Billboard Global Excl. US, es decir, las 10 canciones más populares del mundo fuera de Estados Unidos fueron suyas al mismo tiempo. Este tipo de dominio no se había visto antes en la historia de la lista.

Spotify: BTS conquista el streaming global

En Spotify, BTS también dejó huella con cifras que reflejan un consumo masivo y constante. Las 14 canciones del álbum “ARIRANG” lograron posicionarse dentro del Top 30 global, algo poco común incluso para artistas consolidados.

El tema principal “SWIM” lideró la plataforma durante varios días y superó los 100 millones de reproducciones en su primera semana. Mientras tanto, el resto de las canciones también alcanzaron cifras importantes, superando los 25 millones de streams cada una.

BTS Netflix

De acuerdo con los datos más recientes, el impacto del grupo también se reflejó en el crecimiento de su audiencia:

La comunidad creció con más de 177 mil nuevos seguidores (+3.6%)

Se sumaron más de 923 mil nuevos oyentes mensuales (+33.2%)

El álbum generó una alta expectativa con más de 541 mil preguardados antes de su lanzamiento

Otro dato relevante es que la Ciudad de México se posicionó como la ciudad con más oyentes mensuales de BTS, superando a grandes mercados como Indonesia o Brasil. Esto confirma la enorme conexión que el grupo tiene con el público latinoamericano.

Netflix: el regreso de BTS también rompió récords en streaming

El impacto de BTS no se quedó solo en la música. Su regreso a los escenarios también fue un evento masivo en plataformas de streaming como Netflix.

La transmisión en vivo de su concierto reunió a 18.4 millones de espectadores en todo el mundo, una cifra que demuestra el nivel de expectativa que existía por ver nuevamente al grupo reunido.

AFP

Según el comunicado oficial de la plataforma: "atrajo a 18.4 millones de espectadores en todo el mundo (...), lo que demuestra que la influencia del grupo no ha hecho más que intensificarse durante su tiempo de separación".

El evento no solo fue visto en masa, también logró posicionarse en el Top 10 semanal en 80 países y alcanzar el puesto número 1 en 24 de ellos.

AFP

A nivel presencial, el concierto realizado en Seúl reunió a 100 mil fans, mientras que la ciudad se preparó con un fuerte operativo de seguridad que incluyó 15 mil agentes.

Un comeback que confirma el poder global de BTS

El regreso de BTS con “ARIRANG” no solo cumplió las expectativas, las superó. Con récords en Billboard, dominio total en Spotify y millones de espectadores en Netflix, el grupo reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo.

X @seokjinfile

Más allá de los números, este comeback demuestra la conexión única que BTS mantiene con sus fans, quienes han sido clave para lograr estos hitos. Su capacidad para dominar diferentes plataformas al mismo tiempo deja claro que no se trata de una tendencia, sino de un fenómeno global consolidado.

PJG