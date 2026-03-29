¿Suga de BTS fan de El Canelo? Idol es captado usando la ropa de la marca del boxeador 

Suga de BTS volvió a captar la atención de ARMY, pero esta vez no fue por su música, sino por un detalle en su vestuario que generó la reacción de sus fans en redes sociales. En el documental BTS: El regreso, el rapero aparece usando un conjunto con la frase “Boxing is Life”, lema relacionado con la marca del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Este momento, aunque breve dentro de la producción, no tardó en viralizarse entre fans, especialmente en México y Latinoamérica. La escena despertó reacciones de orgullo y sorpresa, ya que no es común ver una conexión tan directa entre una figura del K-pop y un referente del boxeo mexicano.

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Suga de BTS usa ropa de la marca de Canelo Álvarez

La aparición de esta prenda generó múltiples comentarios en redes sociales, donde seguidores comenzaron a analizar cada detalle del atuendo. Lo que para algunos pudo ser un elemento más del styling, para otros representó un cruce cultural entre dos industrias completamente distintas.

Especial

El lema “Boxing is Life” no es solo una frase, sino parte de la identidad que ha construido Canelo Álvarez a lo largo de su carrera. Este mensaje está ligado a valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo, elementos que también pueden encontrarse en la trayectoria de artistas como Suga.

¿Cómo llegó la prenda hasta Suga de BTS?

Hasta el momento, no hay una versión oficial que explique cómo esta pieza llegó al integrante de BTS. Sin embargo, existen algunas teorías.

Instagram

Por un lado, los estilistas internacionales suelen trabajar con distintas marcas alrededor del mundo, lo que facilita que prendas de diferentes países lleguen a celebridades de alto perfil. También es posible que el crecimiento de la marca de Canelo haya permitido que su ropa tenga presencia en mercados internacionales.

Otra posibilidad es el impacto global que ha tenido la figura del boxeador mexicano, quien no solo ha destacado en el deporte, sino que también ha construido una imagen sólida dentro del mundo del lifestyle.

Reacción de ARMY

Para muchos seguidores en México, la escena tuvo un significado especial. No solo se trató de ver a un integrante de BTS, sino de reconocer un elemento cercano dentro de un contenido internacional.

Instagram

Las redes sociales se llenaron de comentarios donde fans expresaron su emoción al notar la prenda. Algunos destacaron el orgullo de ver representada una marca mexicana en el mundo, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la coincidencia.

“Ganando como siempre”.

“Justo estaba buscando que hablaran de su chamarra”.

“Amamos”.

“Qué padre”.

Suga y su relación con la moda

Cabe recordar que Suga no es ajeno al mundo de la moda. El artista forma parte de una de las agrupaciones más influyentes a nivel global y, además, es embajador de la marca Valentino, lo que refuerza su presencia dentro de la industria fashion.

Suga

Su estilo suele combinar prendas de lujo con elementos más casuales, lo que permite que piezas como la de Canelo Álvarez encajen de manera natural en su imagen.

Por si fuera poco, Suga también ha tenido algunas colaboraciones de prendas con la marca de la NBA.

PJG