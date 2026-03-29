BTS World Tour 'ARIRANG' y Samsung se unen: así será su colaboración en los conciertos

El BTS World Tour "ARIRANG" llega con algo más que música: ahora también trae tecnología pensada para que los fans vivan cada concierto de una forma mucho más intensa. Samsung anunció una colaboración global con esta gira, con la idea de integrar sus dispositivos Galaxy en los shows y hacer que la conexión entre BTS y ARMY se sienta aún más cercana.

Lo que han construido BTS y sus fans no es cualquier cosa. Es una comunidad global que comparte emociones, momentos y experiencias. Justo eso es lo que Samsung quiere potenciar: que puedas guardar esos recuerdos, revivirlos y compartirlos fácilmente con otros fans en todo el mundo.

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Galaxy S26 Ultra, el protagonista en los conciertos

En esta colaboración, Samsung está apostando por la serie Galaxy S26, especialmente por el S26 Ultra, que será el dispositivo estrella durante la gira. La idea es simple: demostrar cómo un celular puede mejorar por completo la forma en la que disfrutas un concierto.

Samsung Galaxy S26 Samsung

La gira arrancará en Goyang, Corea del Sur, y pasará por varias ciudades importantes del mundo hasta 2027. Durante todo ese recorrido, los fans pueden mostrar lo que pueden hacer en cuanto a fotografía y video con alguno de los dispositivos de la marca coreana.

No solo conciertos: también experiencias para ARMY

Aquí no todo se queda en ver a BTS en el escenario. Esta colaboración también incluye actividades pensadas para que ARMY participe y se divierta usando la tecnología.

y esto podrán hacerlo en “BTS THE CITY ARIRANG SEOUL”, que se realizará en Seúl del 20 de marzo al 19 de abril. Ahí los fans podrán vivir distintas experiencias relacionadas con Galaxy, más allá del concierto.

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Entre las actividades habrá dinámicas como recorrer la tienda Samsung de Gangnam para completar retos tipo “stamp rally”, además de crear stickers personalizados con herramientas de Galaxy AI. Sí, básicamente podrás llevarte algo hecho por ti mismo como recuerdo.

Y no solo eso. Si completas estas actividades, podrás ganar premios, incluyendo mercancía exclusiva de edición limitada del evento. Esto hace que la experiencia no solo sea divertida, sino también especial para los fans.

Después de Seúl, estas actividades también llegarán a otras ciudades donde pase la gira, así que más fans podrán vivir esta experiencia.

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El Galaxy S26 Ultra como el mejor aliado en conciertos

Más allá del show, Samsung está usando esta gira como una forma de demostrar lo que puede hacer su smartphone en la vida real, especialmente en conciertos, donde grabar bien no siempre es fácil.

El Galaxy S26 Ultra, que se lanzó en marzo, es el modelo más completo de la serie. Tiene una pantalla grande de 6,9 pulgadas, batería de 5.000 mAh, S Pen integrado y un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimizado para Galaxy. Además, incluye funciones de privacidad que han llamado la atención.

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En cámaras, viene con un sensor principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5x y la posibilidad de llegar hasta 100 aumentos. También mejora en fotos con poca luz, algo clave en conciertos.

En video, puede grabar en 8K a 30 fps y tiene estabilización avanzada, lo que ayuda mucho cuando estás grabando en medio de la emoción, saltando o cantando junto a BTS.

Suga de BTS, embajador de Samsung

Antes de que Suga entrara a cumplir su servicio militar, el rapero de BTS se anunció como el embajador de la marca coreana. Cabe mencionar que el idol ha realizado temas exclusivos como tonos de llamada para los celeulares de Samsung.

Y por si fuera poco, en el lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Suga fue la imagen de este producto.

PJG