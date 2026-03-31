En medio del impulso global por el lanzamiento de ARIRANG, un dato colocó a México en el centro del mapa del K-pop, pues la CDMX se convirtió en la ciudad que más escucha a BTS en Spotify.

Y es que con estas cifras se confirma el peso que tiene ARMY México dentro de la industria musical actual.

ARMY México lleva a CDMX a ser la ciudad con más oyentes de BTS en Spotify Reuters

CDMX se coloca como líder global de BTS

Los números más recientes ubican a la capital mexicana en el primer lugar del ranking mundial de oyentes mensuales de BTS, con más de 724 mil usuarios activos.

El dato toma relevancia al compararse con otras ciudades clave para el K-pop. La CDMX logró superar a Seúl, Bangkok, Yakarta y São Paulo, todas reconocidas por su fuerte conexión con el género.

A nivel global, el grupo mantiene cifras sólidas dentro de la plataforma: más de 38 millones de oyentes mensuales y 84 millones de seguidores, lo que lo posiciona como uno de los actos más relevantes del K-pop en la actualidad.

ARIRANG impulsa el consumo en México

El lanzamiento de ARIRANG tuvo un efecto inmediato en el comportamiento de los fans en México. El álbum logró posicionarse dentro del Top 50 de Spotify México durante su primera semana, un movimiento que reflejó el interés del público local.

Uno de los puntos más destacados fue el desempeño del sencillo “SWIM”, que alcanzó el primer lugar en el ranking nacional. Días después de su estreno, el tema continúa dentro del Top 10, lo que confirma la estabilidad de su popularidad.

Este tipo de resultados no ocurren de forma espontánea. Detrás está la actividad constante de ARMY México, una comunidad que ha adoptado el streaming como una forma de apoyo directo hacia sus artistas.

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YouTube también confirma el dominio mexicano

El liderazgo de la CDMX no se limita a Spotify. En YouTube, la capital también figura como una de las ciudades con mayor consumo de contenido relacionado con BTS.

En los últimos años, México se ha mantenido dentro del Top 3 global en visualizaciones, compitiendo con ciudades asiáticas donde el K-pop tiene una presencia histórica.

Dentro de América Latina, la diferencia es clara. La capital mexicana se mantiene por encima de otras ciudades importantes como Lima, consolidando su posición como uno de los mercados más activos para el grupo.

El impacto en la industria musical

Estos números tienen una consecuencia directa en la industria. Las plataformas de streaming no solo miden popularidad, también funcionan como una herramienta para la toma de decisiones dentro del negocio musical.

Promotores, disqueras y equipos de management utilizan estos datos para definir rutas de giras, elegir mercados prioritarios y evaluar el potencial de cada territorio.

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México, clave para las futuras giras de BTS

El comportamiento de ARMY México ha sido constante en los últimos años, pero con ARIRANG el impacto volvió a quedar claro. El volumen de reproducciones y la velocidad con la que responden a cada lanzamiento colocan al país en una posición privilegiada.

Mientras el álbum sigue acumulando reproducciones, la CDMX se mantiene en la cima del ranking global, confirmando su lugar como uno de los principales centros de consumo de K-pop en el mundo.