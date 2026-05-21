¿Quién es Addis Tuñón, tutora del nieto de Maribel Guardia, y su relación con Imelda Tuñón?

Addis Tuñón anunció ayer que un juez penal la nombró tutora legal definitiva de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y del fallecido cantante Julián Figueroa. La noticia llamó la atención no solo por el cambio en la tutela del menor, sino también porque muchas personas comenzaron a preguntarse quién es realmente la conductora y cuál es la relación que mantiene con la familia.

A lo largo de los últimos años, Addis Tuñón ha sido una figura constante en los medios de comunicación gracias a su trabajo en televisión y periodismo de espectáculos. Sin embargo, su cercanía con Imelda Garza Tuñón tomó relevancia después de que ambas reconocieran públicamente el vínculo que mantienen.

Instagram

¿Quién es Addis Tuñón?

La conductora cuenta con una trayectoria de más de 25 años en medios nacionales e internacionales. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el periodismo de espectáculos, donde ha participado en espacios de radio y televisión enfocados en noticias del entretenimiento.

Actualmente, Addis Tuñón forma parte del programa De Primera Mano, emisión de Imagen Televisión en la que comparte conducción con Gustavo Adolfo Infante y otros colaboradores.

Además de su trabajo frente a las cámaras, también ha participado como actriz de doblaje en producciones internacionales y películas animadas. A esto se suma su faceta como creadora de contenido digital y colaboradora en distintas causas sociales.

Otro aspecto que suele destacar de su vida personal es que es madre de dos hijos adoptados y participa en fundaciones y proyectos de apoyo social, entre ellos Valle de Guerreros.

La relación entre Addis Tuñón e Imelda Garza Tuñón

Aunque públicamente son reconocidas como tía y sobrina, Addis Tuñón ha explicado en distintas ocasiones que es tía de la viuda de Julián Figueroa, por lo que ha estado al tanto del proceso legal que tiene su sobrina con Maribel Guardia y Marco Chacón.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa Especial

En medio de los problemas familiares que surgieron tras la muerte de Julián Figueroa, la periodista se mantuvo cercana a Imelda Garza Tuñón.

Addis Tuñón fue nombrada tutora legal de José Julián

La conductora confirmó durante una emisión de De Primera Mano que aceptó oficialmente el cargo de tutora legal del menor después de que un juez realizara el proceso correspondiente.

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, declaró.

Con esta resolución, Addis Tuñón quedó como responsable legal de José Julián, desplazando de esa función a Maribel Guardia.

Durante la misma transmisión, la periodista reveló que ya realizó una primera acción legal tras asumir la tutela del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, expresó en vivo.

La declaración provocó nuevas reacciones dentro del medio artístico, ya que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, era quien aparecía como albacea relacionado con el patrimonio del menor.

PJG