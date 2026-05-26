BTS en México, grupo publicará video de su visita a Palacio Nacional: ¿Cuándo verlo?

La visita de BTS a Palacio Nacional se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por México. El encuentro ocurrió el pasado 6 de mayo, previo a los conciertos que la agrupación ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Próximamente, la reunión organizada como parte de un intercambio cultural entre el gobierno mexicano y el fenómeno global del K-pop podrá verse en internet. Aquí te contamos cuándo y dónde estará disponible.

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¿Cuándo y dónde se publicará el video de BTS en Palacio Nacional?

El pasado 6 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Palacio Nacional, donde incluso saludaron a miles de fans desde uno de los balcones del recinto histórico.

El evento provocó una gran movilización en el Zócalo capitalino, donde decenas de miles de integrantes del ARMY esperaron durante horas para ver al grupo coreano. La visita también generó conversación internacional debido al impacto cultural y económico que BTS representa actualmente para la industria musical.

En este contexto, el grupo surcoreano anunció a través de su cuenta de Instagram que lanzará un video especial sobre su experiencia en Palacio Nacional. El material incluirá imágenes inéditas de su recorrido por el recinto y momentos junto a la presidenta mexicana.

El video será estrenado el próximo miércoles 27 de mayo a través de sus canales oficiales. Para México, el horario de lanzamiento será a las 5:00 de la mañana.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la duración del video ni si incluirá otros momentos de la estancia de BTS en México.

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Así fue el encuentro de BTS con Claudia Sheinbaum en CDMX

La reunión entre BTS y Claudia Sheinbaum estuvo rodeada por un fuerte operativo de seguridad y una enorme expectativa mediática. Desde horas antes, miles de seguidores se concentraron en los alrededores del Zócalo para intentar ver a los integrantes del grupo.

Los videos difundidos por la banda revelaron que los artistas recorrieron algunas áreas de Palacio Nacional mientras conversaban con la mandataria mexicana, quien también les mostró detalles históricos del recinto y aspectos curiosos, como la presencia de gatos que habitan el lugar.

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¿Qué lugares visitaron los integrantes de BTS durante su visita a México?

Además de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, los integrantes de BTS aprovecharon su estancia en el país para recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México y del Estado de México. La agrupación surcoreana compartió parte de sus visitas en redes sociales.

Uno de los primeros lugares que visitaron fue Palacio Nacional, donde saludaron a más de 50 mil fans desde uno de los balcones que dan al Zócalo capitalino.

La banda también sorprendió al aparecer en la Arena México durante una función de lucha libre. Jimin, Suga, Jungkook y Jin fueron captados en primera fila mientras observaban la pelea entre Místico y Titán contra Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro. Incluso utilizaron máscaras de luchadores mexicanos.

BTS en la Arena México X @myyouwithjk

Otro de los recorridos más comentados fue el de V, Kim Taehyung, quien visitó la Cuadra San Cristóbal, una de las obras arquitectónicas más reconocidas de Luis Barragán, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El cantante publicó fotografías del lugar en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró parte de la arquitectura y los jardines del recinto.

Por su parte, RM recorrió el Museo Anahuacalli, espacio cultural creado por Diego Rivera en Coyoacán. También visitó Ciudad Universitaria y el Espacio Escultórico de la UNAM, considerado uno de los sitios artísticos y ecológicos más importantes del país.

RM de BTS visita la Casa Azul de Frida Kahlo Instagram @museofridakahlo

La visita de BTS a México no solo desató la euforia de miles de fans, también confirmó el impacto cultural que la agrupación mantiene a nivel mundial. El próximo estreno del video en Palacio Nacional permitirá conocer más detalles de uno de los encuentros más mediáticos que el grupo tuvo durante su estancia en el país.