V de BTS visita La Cuadra en México y sorprende al escuchar a Natalia Lafourcade y Luis Miguel

El paso de los integrantes de BTS por México sigue emocionando a las ARMY, pues además de sus conciertos, algunos idols han aprovechado su estancia para recorrer lugares emblemáticos. Esta vez fue Kim Taehyung, también conocido como V, quien sorprendió al compartir imágenes de su visita a La Cuadra.

Y es que el cantante surcoreano no solo mostró algunos de los rincones más icónicos del país, sino que también dejó ver su admiración por la cultura mexicana a través de la música y la arquitectura.

Taehyung de BTS visita La Cuadra

A través de sus redes sociales, Kim Taehyung compartió una galería de fotografías de algunos sitios que visitó durante su estancia en México.

Entre las imágenes destacó una postal desde Palacio Nacional, además de su paso por La Cuadra, un espacio reconocido por su arquitectura y diseño mexicano, obra del famoso arquitecto Luis Barragán.

Este lugar se ha convertido en uno de los más icónicos por sus vibrantes colores, donde predominan el rosa mexicano, el rojo y algunos detalles amarillos. La Cuadra se encuentra ubicada en Av. Juárez 59, Los Clubes, Ciudad López Mateos, Estado de México.

V de BTS visita La Cuadra en México y acompaña música de Natalia Lafourcade, José José y Luis Miguel Foto: thv

V de BTS sorprende con referencias a la música mexicana

Además de las imágenes, algo que llamó la atención de las fans fue la música que eligió para acompañar sus publicaciones, dejando ver un acercamiento especial con la cultura mexicana.

V utilizó canciones representativas como “Soledad y el Mar”, de Natalia Lafourcade. Mientras que en sus stories también compartió temas de Luis Miguel y José José, incluyendo “No Me Platiques Más” y “Buenos días amor…”.

Sin duda, estos pequeños detalles han conectado aún más con las ARMY mexicanas, quienes celebraron el interés del idol por la música y esencia del país.

Reacciones de ARMY no se hicieron esperar

La publicación de Taehyung rápidamente se volvió viral y hasta el momento suma más de 6 millones de reacciones.

Además, las imágenes han sido compartidas miles de veces por fans que celebran ver a uno de los integrantes de BTS disfrutando de la cultura mexicana y recorriendo algunos de los sitios más representativos del país.

V de BTS visita La Cuadra en México y acompaña música de Natalia Lafourcade, José José y Luis Miguel Foto: thv

Ed Sheeran también grabó un video en La Cuadra

V no es el único artista internacional que ha quedado cautivado por este lugar. El cantante y compositor Ed Sheeran también eligió La Cuadra como escenario para una de sus grabaciones.

Fue en 2025 cuando el músico filmó el video de su sencillo “A Little More”, destacando los colores vibrantes y la estética arquitectónica del espacio.

Sin duda, ver a artistas internacionales recorrer lugares emblemáticos de México se ha convertido en un momento especial para los fans, quienes disfrutan ver cómo los idols conectan con la cultura y crean recuerdos durante su visita al país.