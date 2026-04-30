Ellos mantienen vivo el jazz: voces actuales que debes conocer

El jazz es uno de los géneros musicales más bellos y expresivos que existen. Su historia está marcada por figuras icónicas como Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, quienes dejaron una huella imborrable entre los amantes de la música.

Aunque tuvo su mayor auge entre las décadas de 1920 y 1940, el jazz sigue más vivo que nunca. En el marco del Día Internacional del Jazz, vale la pena preguntarse: ¿quiénes son los artistas actuales que mantienen vigente este género y lo acercan a nuevas generaciones? Aquí te contamos.

Cantantes de jazz actuales

Aunque hay muchos artistas dedicados a este estilo, algunos han logrado destacar por su talento, potencia vocal y versatilidad, posicionándose como referentes del jazz contemporáneo.

Kurt Elling

Nacido el 2 de noviembre de 1967 en Chicago, Estados Unidos, Kurt Elling comenzó su camino musical en la década de 1990, influenciado por su formación en la iglesia.

Es uno de los vocalistas más respetados del jazz actual. Entre sus reconocimientos destacan el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal en 2021 y el Edison Jazz Award en la categoría Vocal International.

Gregory Porter

Originario de Sacramento, California, nació el 4 de noviembre de 1971. Su carrera dio un giro tras una lesión que lo llevó a enfocarse completamente en la música.

Hoy es uno de los grandes exponentes del jazz moderno. Su canción “Holding On” es una de las más populares, y ha ganado dos premios Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz, además de un Edison Jazz/World.

Melody Gardot

Nacida el 2 de febrero de 1985 en Nueva Jersey, mostró desde pequeña una fuerte conexión con la música, especialmente con el piano.

Actualmente es reconocida a nivel internacional por su estilo íntimo y sofisticado, además de contar con múltiples nominaciones al Grammy.

Cécile McLorin Salvant

Nacida en 1989 en Miami, Florida, se formó en el Conservatorio Darius Milhaud en Francia. Su pasión por la música comenzó desde los 5 años.

Es considerada una de las voces más importantes del jazz contemporáneo, gracias a su técnica, interpretación y capacidad de reinventar clásicos del género.

Veronica Swift

Nació el 14 de mayo de 1994 en Charlottesville, Virginia. Estudió en el Frost School of Music y creció en una familia de músicos.

Su estilo mezcla jazz con elementos de ópera y blues, lo que la ha llevado a ser reconocida como una de las artistas emergentes más interesantes de la escena.

Samara Joy

Originaria del Bronx, Nueva York, nació el 11 de noviembre de 1999. Ganó el Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan en 2019.

A su corta edad, ya es considerada una de las grandes voces del jazz mundial. Ha sido nombrada Mejor Nueva Artista por JazzTimes y cuenta con múltiples premios Grammy, consolidándose como una figura clave del género.

El jazz sigue evolucionando gracias a artistas que respetan su esencia, pero también lo reinventan. Estas voces no solo mantienen viva su tradición, sino que lo acercan a nuevas audiencias, demostrando que este género sigue teniendo mucho que decir en la música actual.