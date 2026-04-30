¡A bailar con Luli Pampín en Iztapalapa! Te decimos dónde y cuándo verla GRATIS

¡Luli Pampín se presentará en Iztapalapa! Te contamos el horario, lugar y cuánto costará ver a la artista argentina favorita de los niños. La superheroína de la caja musical, llega a CDMX para ofrecer un espectáculo para festejar el Día del Niño.

Si tienes pequeños en casa, esta es la oportunidad perfecta para vivir una experiencia llena de color, música y esa magia que solo Lucía Pérez Gerardi sabe transmitir desde el escenario.

¡Prepárate! El fenómeno musical que ha puesto a bailar a millones de niños en todo el mundo está por aterrizar en Iztapalapa; la expectativa es tan alta que las familias se están organizando para no perderse la oportunidad de ver a Luli en la vida real. ¡Saca la peluca rosa y prepárate para cantar "Camino por la selva"!

Luli Pampín en Iztapalapa Facebook Luli Pampín

¿En dónde se presentará Luli Pampín en Iztapalapa?

Luli Pampín dará un show para festejar el Día del Niño en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, ubicada en Victoria 64, colonia San Lucas.

Este espacio, conocido por albergar las festividades más importantes de la zona, cuenta con la amplitud necesaria para recibir a los miles de "lulipampineros" que se darán cita.

La mejor opción para llegar es por medio del metro y bajarte en la estación Iztapalapa (Línea 8) que te deja a tan solo unos pasos de la plaza.

Si decides ir en coche, ten en cuenta que las calles aledañas suelen cerrarse a la circulación vehicular y los estacionamientos privados se llenan desde muy temprano.

¿Cuándo se presentará Luli Pampín?

El festejo del Día del Niño se retrasará un par de días, pues el show de Luli Pampín se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo.

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¿A qué hora llegar al show de Luli Pampín en Iztapalapa?

El espectáculo estelar de Luli Pampín está programado para iniciar a la 1 de la tarde; sin embargo, se recomienda a los padres de familia llegar con bastante anticipación, ya que al ser un espacio público, los mejores lugares se ocupan conforme la gente va llegando.

Además de Luli, el festejo podría incluir algunos invitados especiales, aunque aún no está confirmado.

¿Cuánto costará ver a Luli Pampín en Iztapalapa?

Para ver a Luli Pampín en la Macroplaza de Iztapalapa no tendrás que preocuparte por el costo, ¡porque el show será absolutamente gratis!

A diferencia de sus giras en recintos privados donde los boletos pueden alcanzar precios elevados, esta presentación es un esfuerzo del gobierno local para garantizar el derecho de los niños a la cultura y el entretenimiento de calidad.

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¿Qué esperar del show de Luli Pampín?

Luli Pampín no es solo una cantante; es una figura de aspiración y aprendizaje para la primera infancia. Lucía decidió crear un personaje que combinara la fuerza de una superheroína con la ternura de una madre, logrando una conexión única con su audiencia.

El show que llega a Iztapalapa no es una versión pequeña, es una producción de primer nivel, la misma que se presenta en sus shows con costo.

Bailarines profesionales que ejecutan coreografías dinámicas que los niños pueden seguir desde sus lugares; pantallas gigantes que proyectan los mundos mágicos de Luli, asegurando que incluso quienes estén en la parte trasera de la plaza tengan una visión clara del espectáculo.

Además, no sería un show de Luli sin sus amigos de la caja musical, quienes interactúan con el público durante toda la función.

La llegada de Luli Pampín a la Macroplaza de Iztapalapa este 2026 marca un hito en la oferta de espectáculos gratuitos de la CDMX. Prepara el disfraz, ensaya las canciones y llega temprano para asegurar tu lugar en esta gran fiesta.