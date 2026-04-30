El regreso de El Diablo Viste a la Moda 2 ya es una realidad en México y llega con una de las dudas más repetidas por el público: ¿tiene escena postcréditos?

Hay que recordar que la película retoma la historia de Miranda Priestly y Andy Sachs, dos personajes que marcaron una etapa dentro del cine de moda y drama laboral.

Esta vez, el enfoque cambia: ya no se trata solo de sobrevivir en Runway, sino de entender cómo evoluciona una industria que ahora compite con algoritmos y redes sociales.

¿Hay escena postcréditos en El Diablo Viste a la Moda 2? Especial

Un regreso con Miranda y Andy en otro punto de su historia

Más de una década después de la primera entrega, Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, la editora que ahora enfrenta un escenario distinto: la crisis de los medios impresos.

Runway ya no compite únicamente con revistas. El entorno digital, las plataformas y las tendencias inmediatas han cambiado las reglas del juego. En ese contexto, el personaje se mueve en un terreno donde el control ya no depende solo de su criterio editorial.

Del otro lado está Anne Hathaway, quien retoma a Andy Sachs, ahora como una periodista consolidada. Su regreso no se plantea desde la inseguridad del pasado, sino desde una posición más firme.

El reencuentro entre ambas no repite la dinámica original. Esta vez hay un equilibrio distinto: respeto, competencia y una relación más horizontal, aunque sin perder la tensión que definió a la historia original.

¿Hay escena postcréditos en El Diablo Viste a la Moda 2? Especial

¿El Diablo Viste a la Moda 2 tiene escena postcréditos?

En una época donde muchas producciones incluyen contenido extra después de los créditos, El Diablo Viste a la Moda 2 opta por lo contrario.

No hay escenas ocultas, ni avances de una posible tercera parte. Cuando la historia termina, realmente termina.

La decisión viene del director David Frankel, quien apostó por un cierre completo, sin depender de recursos adicionales para extender la narrativa.

Para quienes están acostumbrados a quedarse en la sala esperando un extra, aquí no es necesario. La experiencia está pensada para cerrar en el momento exacto en que concluye la historia.

¿Hay escena postcréditos en El Diablo Viste a la Moda 2? Especial

Detalles que mantienen vigente a Runway

Aunque no hay escena postcréditos, la película sí incluye elementos que invitan a comentarse después de la función. Entre ellos, destacan los cameos musicales dentro de las secuencias de pasarela, que conectan con la industria actual.

Estos momentos funcionan como un puente entre el universo clásico de Runway y el presente dominado por plataformas digitales. La película no abandona su esencia, pero tampoco ignora el cambio en la forma en que se consume la moda.

Además, el ritmo narrativo evita extenderse innecesariamente. Cada arco tiene un cierre claro, lo que refuerza la decisión de no incluir contenido adicional tras los créditos.

La película llegó a los cines el 30 de abril de 2026 Captura de pantalla

Un final cerrado, sin pistas para más

A diferencia de otras franquicias, El Diablo Viste a la Moda 2 no deja indicios de una continuación inmediata. La historia se construye para concluir dentro de la misma película, sin depender de escenas extra.

Esto no significa que el universo esté cerrado para siempre, pero sí marca una diferencia frente a las tendencias actuales del cine comercial.

Quienes vayan al cine encontrarán una secuela que apuesta por su propio ritmo: retoma personajes conocidos, los coloca en un contexto actualizado y cierra su historia sin extenderla más allá de lo necesario.

Cuando aparezcan los créditos, no hay que esperar nada más. Aquí, el final es exactamente ese.