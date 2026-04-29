¿Quién es María Sabina? La chamana oaxaqueña que aparece en la playera de Suga de BTS

Durante el concierto reciente en Tampa, Florida, Suga sorprendió al público al aparecer con una camiseta que mostraba el rostro de María Sabina junto a la frase "Priestess of the mushrooms. Oaxaca, Mex".

El momento no pasó desapercibido. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de reacciones, especialmente de fans mexicanos que celebraron el guiño cultural. Este gesto llega en un momento en el que BTS refuerza su vínculo con México, país que constantemente destaca por su intensa actividad dentro del fandom global.

Integrantes como J-Hope y Jimin han reconocido públicamente la pasión del público mexicano, señalándolo como uno de los más activos y entregados.

.¿Quién fue María Sabina?

María Sabina, cuyo nombre completo era María Sabina Magdalena García, nació en 1894 en Huautla de Jiménez. Fue una curandera indígena mazateca reconocida por su profundo conocimiento espiritual y medicinal.

A lo largo de su vida, se convirtió en una figura clave dentro de las prácticas tradicionales de su comunidad, especialmente por el uso ceremonial de hongos psicoactivos, conocidos por ella como "Niños Santos".

Lejos de considerarlos una sustancia recreativa, Sabina los utilizaba en rituales nocturnos llamados “veladas”, donde entraba en estados de trance para diagnosticar enfermedades y ofrecer guía espiritual.

Este 22 de julio se celebra el 120 aniversario de la curandera mazateca María Sabina. Foto Especial

Rituales, espiritualidad y sabiduría ancestral

En sus ceremonias, María Sabina combinaba elementos de la cosmovisión indígena con influencias del catolicismo, creando una práctica única que ha sido objeto de estudio durante décadas.

Sus cantos, rezos y palabras eran considerados sagrados, y ella misma se definía como una “Mujer Espíritu” o “Mujer de lenguaje”, capaz de conectar con dimensiones espirituales para ayudar a otros.

Su conocimiento no provenía de libros, sino de la tradición oral y la experiencia directa, lo que la convirtió en una figura respetada dentro y fuera de su comunidad.

María Sabina

El encuentro que la llevó al mundo

La vida de Sabina cambió radicalmente en 1955, cuando el etnomicólogo estadounidense R. Gordon Wasson llegó a su comunidad.

Wasson participó en una de sus ceremonias y, años después, publicó un artículo en la revista Life que despertó el interés mundial por los hongos alucinógenos y las prácticas mazatecas.

Aunque no reveló su nombre directamente, la ubicación fue suficiente para atraer a investigadores, artistas y curiosos de todo el mundo.

Fama, turismo y consecuencias

Durante las décadas de 1960 y 1970, María Sabina recibió la visita de numerosas figuras internacionales, en medio del auge del movimiento contracultural.

Este fenómeno transformó por completo la vida en su comunidad. Lo que antes era una práctica espiritual íntima se convirtió en un atractivo turístico, lo que generó tensiones internas.

María Sabina

Sabina enfrentó críticas, rechazo social e incluso episodios de violencia. Su casa fue incendiada y su reputación dentro del pueblo se vio afectada, ya que muchos consideraron que había compartido conocimientos sagrados con extranjeros.

Un legado que trascendió generaciones

A pesar de las dificultades, el impacto de María Sabina fue enorme. Su apertura permitió que científicos como Albert Hofmann estudiaran la psilocibina, un compuesto que hoy es investigado por sus posibles beneficios en la salud mental.

En el ámbito cultural, su figura ha inspirado a músicos, escritores y artistas, consolidándose como un símbolo de sabiduría ancestral y resistencia indígena.

María Sabina

María Sabina falleció en 1985, en condiciones de pobreza, pero su historia continúa resonando en distintos ámbitos alrededor del mundo.

De Oaxaca al escenario global

El gesto de Suga no solo puso en tendencia el nombre de María Sabina, sino que también abrió la conversación sobre la riqueza cultural de México en escenarios internacionales.

Para muchos fans, ver a una figura del K-pop portar la imagen de una curandera mazateca fue un recordatorio del alcance global que pueden tener las tradiciones locales.

Un símbolo que sigue vivo

Hoy, María Sabina es mucho más que una figura histórica: es un emblema de identidad, espiritualidad y conocimiento ancestral.

Su aparición en la playera de un artista internacional confirma que su legado sigue vigente, cruzando fronteras y conectando culturas aparentemente distantes.

María Sabina

Lo que comenzó como un gesto en un concierto terminó por convertirse en una conversación global sobre historia, respeto cultural y el poder de las raíces.

AAAT*