Los productores de 'ARIRANG' de BTS también han creado hits para Bad Bunny y Beyoncé

El anuncio de BTS y su nuevo álbum “ARIRANG” tiene a todo ARMY emocionado y no es para menos. Más allá del nombre, que conecta con una de las canciones tradicionales más importantes de Corea, lo que realmente encendió las redes fue la lista de productores que participaron en el disco. Estamos hablando de figuras que han creado algunos de los mayores hits del pop, el hip hop y la electrónica en los últimos años.

Si eres fan del K-pop y te encanta analizar cada detalle antes de un comeback, esta información te va a interesar mucho. Porque detrás de cada beat, cada coro pegajoso y cada drop explosivo, hay nombres que han trabajado con artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Rosalía y Adele.

Productores de ARIRANG que han creado éxitos mundiales

Uno de los equipos más comentados son los Picard Brothers. Si escuchaste Cuff It o Summer Renaissance de Beyoncé, ya conoces su sonido: ritmos disco modernos, mucha energía y vibra de pista de baile. Esto podría significar que en “ARIRANG” tendremos canciones perfectas para conciertos, con coreografías potentes y momentos para que ARMY grite a todo pulmón.

Instagram

También está Tyler Spry, quien ha trabajado con Bad Bunny y con Kygo en temas como Remind Me to Forget y Lose Somebody. Tyler se mueve entre el pop melódico y la electrónica suave, así que podríamos esperar canciones emocionales, pero con un ritmo moderno que se quede en la cabeza desde la primera escucha.

El equipo PLUSS es otro nombre fuerte. Han estado detrás de HUMBLE. de Kendrick Lamar y Formation de Beyoncé. Eso ya nos dice que saben crear beats con mucha actitud. Si BTS decide ir por un concepto más intenso o con rap fuerte, PLUSS tiene toda la experiencia para hacerlo sonar grande.

Y sí, tenemos a un productor que sabe hacer baladas épicas: Ryan Tedder, líder de One Republic y quien ha trabajado en Halo de Beyoncé, Bleeding Love de Leona Lewis y Rumour Has It de Adele. Si hay una canción poderosa y llena de emoción en “ARIRANG”, no sería sorpresa que Ryan esté detrás.

Instagram

En la parte más urbana aparece Mike Will Made-It, productor de We Can’t Stop de Miley Cyrus, Pour It Up de Rihanna y Turn On The Lights de Future. Su estilo es directo, con beats fuertes y mucho groove. Perfecto para canciones con rap intenso o performance poderosa.

Si hablamos de electrónica global, el nombre que destaca es Diplo. El DJ ha participado en hits como Lean On, Where Are Ü Now y Electricity. Diplo es experto en mezclar géneros y crear canciones que suenan en todo el mundo.

Instagram

También está Flume, conocido por un sonido más experimental en canciones como Never Be Like You.

Desde España, El Guincho es reconocido por producir Malamente de Rosalía. Su estilo mezcla tradición y modernidad, algo que encaja perfectamente con el significado cultural que tiene el nombre “ARIRANG”.

BTS

Otro productor interesante es Jasper Harris, quien trabajó en One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa, además de Sacrifice de The Weeknd. Pop bailable y moderno, ideal para un track que se convierta en favorito del fandom.

Finalmente, Nitti Gritti, conocido por su proyecto Badlands, aporta experiencia en música electrónica con mucha energía. Podría ser clave para un track explosivo.

PJG