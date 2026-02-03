Netflix transmitirá en vivo el comeback de BTS y su gira mundial

ARMY sigue ganando este 2026, en especial luego de que la plataforma de streaming Netflix confirmó anoche que el comeback de BTS con el lanzamiento del disco ARIRANG y su gira para promocionarlo será transmitido completamente en vivo el próximo 21 de marzo a las 5 de la mañana de México.

El primer show del tour tendrá lugar en el gran Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur. En este momento, ARMY MX podrá imaginar lo que les espera cuando la banda aterrice en la CDMX para sus tres shows en el Estadio GNP Seguros en mayo.

El 27 de marzo, Netflix también subirá a su catálogo el documental BTS: El regreso, que enseñará cómo se hizo su nuevo álbum.

Bao Nguyen estará detrás de su realización, mientras que los productores This Machine y HYBE estará en la parte de toda la producción.

A lo largo de todo el metraje se mostrará a cada integrante de camino a su reunión y la reflexión que hacen de cómo su vida cambió al grado de convertirse en ídolos globales.

Luego de terminar su servicio militar, BTS viajó en Los Ángeles para grabar las canciones nuevas que todos esperan.

Se trata de un retrato de la resiliencia, la hermandad y la reinvención”, indicó el comunicado de Netflix.

YA HUBO CONTACTO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, abogará ante los productores de BTS, para que consideren la posibilidad de abrir fechas adicionales.

Me contestó el presidente de Corea que ‘muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical’, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS. Y que esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros”, señaló Sheinbaum.

Mientras tanto, el procurador del Consumidor Iván Escalante explicó que la empresa que vendió los boletos para los conciertos de BTS, Ticketmaster, fue multada por falta de transparencia en la venta de las entradas.

Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero. Es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos.

La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero”, expuso Escalante.

Respecto a las empresas revendedoras de boletos, el funcionario puntualizó que ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas: Viagogo, StubHub y Helloticket, para que se ajusten a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras, y de no haber respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México.

