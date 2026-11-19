Bruno Mars anunció la muerte de su padre, Peter Pedrito Hernández, a los 74 años, mediante un mensaje en Instagram en el que recordó la influencia que tuvo en su vida personal y su carrera musical. El cantante estadounidense compartió que pudo abrazarlo por última vez antes de su fallecimiento y expresó cuánto lo extrañará.

El músico falleció el pasado 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con información del registro funerario Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary, ubicado en Los Ángeles. Sin embargo, fue hasta este jueves 19 de noviembre cuando el intérprete de Just the Way You Are hizo pública la pérdida a través de sus redes sociales.

La despedida también incluyó una referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien murió en 2013. Con ello, Mars recordó a las dos personas que lo acercaron a la música desde su infancia y que tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de su carrera artística.

¿Qué dijo Bruno Mars sobre la muerte de su padre?

El cantante de 41 años publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó los últimos momentos que compartió con su padre. También destacó que fue él quien le transmitió buena parte de sus conocimientos musicales y lo acompañó durante sus primeros años como artista.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música", escribió Bruno Mars.

El intérprete también reconoció la dedicación de su padre a la crianza de sus seis hijos, entre ellos su hermano Eric y sus cuatro hermanas. En su publicación aseguró que siempre lo consideró el mejor padre del mundo y que conservará su recuerdo durante el resto de su vida.

Bruno Mars compartió algunas imágenes juntos a su papá Instagram

"Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar", expresó.

Mars concluyó su mensaje con una referencia a su madre, quien falleció hace más de una década. "Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí", escribió el cantante, sin compartir más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre.

¿Quién era Peter Hernández, padre de Bruno Mars?

Peter Hernández nació el 20 de septiembre de 1952 y creció en Brooklyn, Nueva York, donde desarrolló su interés por la música. Conocido también como Pedrito Hernández o Dr. Doo-Wop, se dedicó a interpretar este género y posteriormente se trasladó a Hawái, donde formó su propia agrupación musical.

El músico fundó Peter Hernandez and the Love Notes, un grupo dedicado a interpretar canciones de doo-wop que llegó a contar con numerosos integrantes. Durante sus presentaciones comenzó a incorporar a su hijo Bruno, quien desde pequeño mostraba interés por cantar, bailar e imitar a Elvis Presley.

Peter Hernandez, padre de Bruno Mars Instagram

En una entrevista publicada por MidWeek en 2014, Hernández recordó que su hijo comenzó a presentarse en sus espectáculos cuando tenía aproximadamente dos años y medio. El pequeño era conocido como Little Elvis, debido a sus imitaciones del cantante estadounidense, y poco después participó en la película Honeymoon in Vegas, estrenada en 1992.

Esta influencia musical también quedó reflejada en una publicación que Bruno Mars realizó el pasado 12 de octubre. En aquella ocasión compartió una fotografía de sus manos junto a las de su padre y su hermano Eric sobre una conga, instrumento que ambos aprendieron a tocar gracias a las enseñanzas de Hernández.

"Mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí a tocar percusiones desde pequeños", escribió entonces el intérprete, quien manifestó su cariño por aquella fotografía familiar.

Bruno Mars también perdió a su madre en 2013

La muerte de Peter Hernández ocurre 13 años después del fallecimiento de Bernadette San Pedro Bayot, madre de Bruno Mars. La cantante y bailarina de origen filipino murió el 1 de junio de 2013, a los 55 años, debido a un aneurisma cerebral, según informó en aquel momento un representante de Atlantic Records.

La pérdida tuvo un profundo impacto en el artista, quien en entrevistas posteriores reconoció que habría renunciado a su carrera musical con tal de recuperar a su madre. Bernadette también había sido una figura importante en sus primeros acercamientos a la música, pues participaba en presentaciones familiares en Hawái.

En una conversación con MidWeek, Peter Hernández destacó el cariño que ambos sentían por sus hijos y aseguró que siempre se había sentido orgulloso de los logros profesionales de Bruno, así como de la trayectoria de sus otros cinco hijos.

bgpa