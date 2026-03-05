Bruno Mars anuncia conciertos en México: fecha y cuándo comprar boletos para sus shows

Bruno Mars tiene buenas noticias para todos sus fans en México, ya que tan solo a unos días del estreno de su álbum “The Romantic”, el cantante acaba de anunciar varios conciertos en nuestro país.

Si quieres ver a Bruno Mars en su regreso a México, aquí te contamos los detalles. Además, Anderson .Paak será el invitado de Bruno Mars en su faceta como DJ PEE.WEE.

Bruno Mars "The Romantic"

¿Cuándo y dónde se presentará Bruno Mars en México?

Bruno Mars llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El cantante se presentará en el Estadio GNP, lugar que el famoso fue encargado de inaugurar en agosto del 2024 tras la remodelación que tuvo el antiguo Foro Sol.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Bruno Mars en México?

Si no te quieres perder el regreso de Bruno Mars a México, te contamos que la venta de boletos para sus shows en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será una especial para fans. Para poder tener acceso a ella deberás registrarte en la siguiente página https://signup.ticketmaster.com.mx/brunomars. Toma en cuenta que esta venta estará ligada a la cuenta de Ticketmaster con la que harás el registro. El plazo para registrarte es hasta el 9 de marzo a las 4:00 PM

Bruno Mars y Lady Gaga estrenaron canción. Foto: Instagram @brunomars

También te contamos que la venta a fans se realizará en Ticketmaster el 11 de marzo en dos diferentes horarios. A las 12:00 PM podrás comprar boletos para las fechas del 3 y 4 de diciembre, mientras que a las 2:00 PM podrás adquirir tus entradas para los conciertos del 7 y 8 de diciembre. Hay un límite de cuatro boletos por cuenta.

En la venta general, también podrás comprar tus boletos. La fecha en la que se realizará será el 12 de marzo en Ticketmaster y también habrá dos horarios.

A los 12:00 PM podrás comprar boletos para las fechas del 3 y 4 de diciembre, mientras que para los días 7 y 8 de diciembre, la venta es a las 2:00 PM.

Bruno Mars

Hasta el momento no se han compartido los precios de los boletos para los shows de Bruno Mars en México.

