Bruno Mars lanza “Risk It All” con guiño a México: mira la letra en español
Bruno Mars estrena el video oficial de "Risk It All", primer sencillo de su álbum The Romantic, con una poderosa inspiración mexicana.
Bruno Mars volvió a sacudir la escena musical con el estreno de “Risk It All”, un video cargado de simbolismo mexicano. Desde los primeros segundos, el artista aparece en el altar, vestido completamente de blanco y con sombrero de charro, listo para “arriesgarlo todo” por amor.
La escena principal se desarrolla en una iglesia con estética tradicional mexicana. Entre velos, trompetas y rosas rojas, el cantante construye una narrativa visual que celebra la unión, la fe y la entrega absoluta. El nombre “Guardian Angel” destaca en la fachada del templo, mientras cadenas con la imagen de la Virgen de Guadalupe adornan el escenario, reforzando el homenaje cultural.
Bruno Mars fusiona el pop con mariachi
"Risk It All" no solo impacta por su estética, sino también por su sonido. Bruno Mars fusiona su característico pop con arreglos de mariachi, incorporando trompetas vibrantes y guitarras que evocan serenatas tradicionales.
El video inicia con el cantante frente a un muro azul intenso, acompañado por un mariachi vestido de blanco. Con guitarra en mano y traje rojo en otra de las escenas, el artista reafirma su respeto y admiración por México, país que ha sido clave en su conexión con el público latino.
El video fue dirigido por el propio Bruno Mars junto a Daniel Ramos, y muestra la evolución de una pareja que envejece junta, reforzando la idea de amor para toda la vida.
"The Romantic": su regreso más esperado
"Risk It All" forma parte de The Romantic, el cuarto álbum en solitario del artista y el primero en casi una década. El disco marca una nueva etapa creativa, manteniendo la esencia del soul y el funk que lo caracteriza, pero explorando sonidos más íntimos y conceptuales.
Entre los temas destacados se encuentra “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100, consolidando el regreso del cantante a la cima de las listas.
Tracklist de The Romantic:
- Risk It All
- Cha Cha Cha
- I Just Might
- God Was Showing Off
- Why You Wanna Fight?
- On My Soul
- Something Serious
- Nothing Left
- Dance With Me
Letra completa en español de “Risk It All”
Arriesgarlo Todo
Por solo tener la oportunidad de ganar tu corazón
For just the chance to win your heart
Podrías fijar la meta más allá de las estrellas
You could set the bar beyond the stars
Haré cualquier cosa
I'll do anything
Cualquier cosa que me pidas
Anything you ask me to
Di que quieres la Luna
Say you want the Moon
Mírame aprender a volar
Watch me learn to fly
No hay montaña que puedas señalar
Ain't no mountain you could point to
Que yo no subiría
I wouldn't climb
Es una locura, pero es verdad
It's crazy, but it's true
No hay nada que no haría
There's nothing I won't do
Lo arriesgaría todo por ti
I'd risk it all for you
Tomar tu mano y llamarte mía
To hold your hand and call you mine
Estoy tratando de ser tu hombre hasta el fin de los tiempos
I'm tryna be your man till the end of time
Ay, haré cualquier cosa
Oh, I'll do anything
Cualquier cosa que me pidas
Anything you ask me to
Correría a través del fuego
I would run through a fire
Solo para estar a tu lado
Just to be by your side
Si tu corazón está en peligro
If your heart's on the line
Podrías quedarte con el mío
You could take mine
Es una locura, pero es verdad
It's crazy, but it's true
No hay nada que no haría
There's nothing I won't do
Lo arriesgaría todo por ti
I'd risk it all for you
Cruzaría el mar nadando solo para demostrártelo
I would swim across the sea just to show you
Sacrificaría mi vida solo para abrazarte
Sacrifice my life just to hold you
Podría seguir y seguir
I could go on and on
Para probar que perteneces aquí, en mis brazos
To prove that you belong here in my arms
Di que quieres la Luna
Say you want the Moon
Mírame aprender a volar
Watch me learn to fly
No hay montaña que puedas señalar
Ain't no mountain you could point to
Que yo no subiría
I wouldn't climb
Es una locura, pero es verdad
It's crazy, but it's true
No hay nada que no haría
There's nothing I won't do
Lo arriesgaría todo por ti
I'd risk it all for you
Es una locura, pero es verdad
It's crazy, but it's true
No hay nada que no haría
There's nothing I won't do
Lo arriesgaría todo por ti
I'd risk it all for you
Con este lanzamiento, Bruno Mars reafirma su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. “Risk It All” no es solo una canción romántica, sino es una declaración cultural que conecta con millones de fans en México y Latinoamérica.
