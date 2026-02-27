Bruno Mars lanza “Risk It All” con guiño a México: mira la letra en español

Bruno Mars volvió a sacudir la escena musical con el estreno de “Risk It All”, un video cargado de simbolismo mexicano. Desde los primeros segundos, el artista aparece en el altar, vestido completamente de blanco y con sombrero de charro, listo para “arriesgarlo todo” por amor.

La escena principal se desarrolla en una iglesia con estética tradicional mexicana. Entre velos, trompetas y rosas rojas, el cantante construye una narrativa visual que celebra la unión, la fe y la entrega absoluta. El nombre “Guardian Angel” destaca en la fachada del templo, mientras cadenas con la imagen de la Virgen de Guadalupe adornan el escenario, reforzando el homenaje cultural.

Bruno Mars fusiona el pop con mariachi

"Risk It All" no solo impacta por su estética, sino también por su sonido. Bruno Mars fusiona su característico pop con arreglos de mariachi, incorporando trompetas vibrantes y guitarras que evocan serenatas tradicionales.

El video inicia con el cantante frente a un muro azul intenso, acompañado por un mariachi vestido de blanco. Con guitarra en mano y traje rojo en otra de las escenas, el artista reafirma su respeto y admiración por México, país que ha sido clave en su conexión con el público latino.

Bruno Mars "The Romantic"

El video fue dirigido por el propio Bruno Mars junto a Daniel Ramos, y muestra la evolución de una pareja que envejece junta, reforzando la idea de amor para toda la vida.

"The Romantic": su regreso más esperado

"Risk It All" forma parte de The Romantic, el cuarto álbum en solitario del artista y el primero en casi una década. El disco marca una nueva etapa creativa, manteniendo la esencia del soul y el funk que lo caracteriza, pero explorando sonidos más íntimos y conceptuales.

Entre los temas destacados se encuentra “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100, consolidando el regreso del cantante a la cima de las listas.

Bruno Mars "The Romantic"

Tracklist de The Romantic:

Risk It All

Cha Cha Cha

I Just Might

God Was Showing Off

Why You Wanna Fight?

On My Soul

Something Serious

Nothing Left

Dance With Me

Bruno Mars "The Romantic"

Letra completa en español de “Risk It All”

Arriesgarlo Todo

Por solo tener la oportunidad de ganar tu corazón

For just the chance to win your heart

Podrías fijar la meta más allá de las estrellas

You could set the bar beyond the stars

Haré cualquier cosa

I'll do anything

Cualquier cosa que me pidas

Anything you ask me to

Di que quieres la Luna

Say you want the Moon

Mírame aprender a volar

Watch me learn to fly

No hay montaña que puedas señalar

Ain't no mountain you could point to

Que yo no subiría

I wouldn't climb

Es una locura, pero es verdad

It's crazy, but it's true

No hay nada que no haría

There's nothing I won't do

Lo arriesgaría todo por ti

I'd risk it all for you

Tomar tu mano y llamarte mía

To hold your hand and call you mine

Estoy tratando de ser tu hombre hasta el fin de los tiempos

I'm tryna be your man till the end of time

Ay, haré cualquier cosa

Oh, I'll do anything

Cualquier cosa que me pidas

Anything you ask me to

Correría a través del fuego

I would run through a fire

Solo para estar a tu lado

Just to be by your side

Si tu corazón está en peligro

If your heart's on the line

Podrías quedarte con el mío

You could take mine

Es una locura, pero es verdad

It's crazy, but it's true

No hay nada que no haría

There's nothing I won't do

Lo arriesgaría todo por ti

I'd risk it all for you

Cruzaría el mar nadando solo para demostrártelo

I would swim across the sea just to show you

Sacrificaría mi vida solo para abrazarte

Sacrifice my life just to hold you

Podría seguir y seguir

I could go on and on

Para probar que perteneces aquí, en mis brazos

To prove that you belong here in my arms

Di que quieres la Luna

Say you want the Moon

Mírame aprender a volar

Watch me learn to fly

No hay montaña que puedas señalar

Ain't no mountain you could point to

Que yo no subiría

I wouldn't climb

Es una locura, pero es verdad

It's crazy, but it's true

No hay nada que no haría

There's nothing I won't do

Lo arriesgaría todo por ti

I'd risk it all for you

Es una locura, pero es verdad

It's crazy, but it's true

No hay nada que no haría

There's nothing I won't do

Lo arriesgaría todo por ti

I'd risk it all for you

Con este lanzamiento, Bruno Mars reafirma su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad. “Risk It All” no es solo una canción romántica, sino es una declaración cultural que conecta con millones de fans en México y Latinoamérica.

AAAT*