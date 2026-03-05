¡De Hogwarts a Broadway! Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran; así fue el momento

Daniel Radcliffe y Tom Felton volvieron a coincidir públicamente y emocionaron a los seguidores de la saga de Harry Potter. Los actores británicos, que se hicieron mundialmente conocidos por interpretar a Harry Potter y Draco Malfoy en el cine, compartieron recientemente un encuentro en Broadway que quedó documentado en redes sociales.

Años después del final de la famosa franquicia cinematográfica, ambos artistas continúan con sus carreras, ahora enfocadas en el teatro. Actualmente participan en distintas producciones en Broadway, lo que permitió que se apoyaran mutuamente en sus proyectos. Tom Felton fue quien compartió imágenes del momento en su cuenta de Instagram, mostrando cómo la amistad entre los antiguos compañeros de Hogwarts sigue vigente.

De Hogwarts a Broadway: así fue el encuentro

El actor Tom Felton publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a Daniel Radcliffe durante su visita al montaje teatral “Harry Potter y el legado maldito”, obra en la que Felton retomó el papel de Draco Malfoy. Para acompañar las imágenes escribió una frase breve que resume su trayectoria desde las películas hasta el teatro: “De escobas a Broadway”.

Dentro de las fotos compartidas se puede ver a Radcliffe visitando el set de la obra en la que participa su antiguo compañero de reparto. La publicación también incluyó otra imagen tomada frente al Teatro Hudson, donde Radcliffe se encuentra protagonizando actualmente la obra “Every Brilliant Thing”.

En esa fotografía aparece Felton de pie bajo una gran valla publicitaria que muestra el nombre de Radcliffe en el exterior del teatro. El gesto fue interpretado por los seguidores de la saga como una muestra de apoyo entre los actores, quienes han continuado en contacto después de finalizar la historia cinematográfica.

Las películas de Harry Potter se estrenaron entre 2001 y 2011, y durante ese tiempo ambos intérpretes formaron parte del elenco principal. Radcliffe dio vida al joven mago protagonista de la historia, mientras que Felton interpretó a Draco Malfoy, uno de sus principales rivales dentro de la escuela de magia Hogwarts.

Una amistad que continuó después de las películas

Aunque dentro de la historia sus personajes mantenían una relación tensa, fuera del set la relación entre los actores siempre fue cordial. Con el paso de los años han coincidido en entrevistas, eventos y distintos proyectos, mostrando que la rivalidad solo existía dentro de la ficción.

Antes del debut de Tom Felton en Broadway con “Harry Potter y el legado maldito”, Daniel Radcliffe incluso compartió con él un consejo relacionado con el momento de salir al escenario por primera vez frente al público estadounidense.

En una entrevista concedida a Us Weekly en diciembre de 2025, Radcliffe recordó lo que le dijo a su amigo antes de su estreno teatral:

“Lo único que le dije, porque es algo que no tenemos en el Reino Unido, así que no estaba seguro de si lo iba a experimentar, fue el aplauso de entrada”.

El actor también explicó que estaba convencido de que el público reaccionaría con entusiasmo al verlo regresar al personaje de Draco Malfoy.

“Pensé: 'Se van a volver locos cuando subas a ese escenario por primera vez'”.

Daniel Radcliffe agregó que incluso intentó advertirle sobre lo que podría ocurrir durante su primera aparición en escena.

“Llevamos un tiempo intentando vernos, pero no hemos podido. Así que le dije: 'Amigo, por si nadie lo ha mencionado, porque también me imagino que es algo que nadie había pensado en decirle, que lo sepas, que no te preocupes cuando el público se enfade al salir por primera vez'”.

Tom Felton regresa a Draco Malfoy en el teatro

El regreso de Tom Felton al personaje de Draco Malfoy ocurrió en noviembre de 2025, cuando se presentó por primera vez en Broadway dentro de la obra “Harry Potter y el legado maldito”. Su participación había sido anunciada meses antes, en junio de ese mismo año.

Para el actor, volver a interpretar a Draco después de tantos años representó una experiencia especial, ya que ahora el personaje aparece como adulto dentro de la historia.

Durante una entrevista con Savannah Guthrie y Craig Melvin en el programa Today, Felton habló sobre lo que significa para él retomar ese papel.

“Es una situación muy difícil. Sigo pensando que estoy soñando”.

El actor también explicó que regresar al personaje le permitió verlo desde otra perspectiva.

“Así que dejé atrás a ese personaje hace 16 años, y ahora tengo la oportunidad de volver a ponerme en su lugar como padre, en una nueva historia. Puedo conocer a Draco como adulto, lo cual es muy emocionante”.

