Martha Higareda comparte recuerdo de ‘Ulises y Renata’ y su esposo responde

La actriz Martha Higareda compartió un recuerdo de la película ‘Amar te duele’, de una escena en donde aparece interpretando a ‘Renata’ cuando conoce por primera vez a ‘Ulises’ (Luis Fernando Peña). Ante tal acción, su esposo de la también productora reaccionó.

La película ‘Amar te duele’ es uno de los dramas románticos juveniles más recordados del cine mexicano de los años 2000, protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

Con el paso del tiempo, contrario a ser olvidado el filme se convirtió en una película de culto para muchas personas en México. Las escenas suelen ser recordadas constantemente y el amor entre Renata y Ulises siempre es algo que llena de nostalgia.

Martha Higareda comparte recuerdo de ‘Ulises y Renata’

Martha Higareda comparte recuerdo de 'Amar te duele'. Especial

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la actriz mexicana se subió al trend: “Cuando me borran la memoria, pero eso significa que puedo volver a ver este video por primera vez”, viral en TikTok y otras plataformas.

El trend consiste en imaginar cómo sería perder todos tus recuerdos para poder experimentar o ver tu película, serie o video favorito por primera vez.

La dinámica en redes sociales suele mostrar el fragmento de una escena icónica, una jugada épica, o un meme clásico de internet y reaccionar con exagerada emoción, sorpresa o risa, tal como si la persona que lo protagonizó estuviera descubriéndolo en ese mismo instante.

Así, Martha Higareda se grabó bajo el texto del trend, tocando su mentón, y luego apareció la escena de ‘Renata con Ulises’.

En la escena en cuestión aparece ‘Renata’ al interior de la tienda de una plaza comercial, mientras que ‘Ulises’ está desde el exterior, viéndola. Ella voltea, le saca la lengua y le sonríe.

Esta es una de las escenas más recordadas de la película ‘Amar te duele’. La escena utiliza silencios, música y primeros planos para mostrar la conexión instantánea entre ellos.

Siempre es buen momento para recordar este momento”, escribió Martha Higareda junto al video.

Lewis Howes, esposo de Higareda, reacciona

Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, no dudó en reaccionar al video publicado por la actriz, junto a emojis de enojo, fuerza y risa.

El comentario de Lewis es el primero que aparece en la publicación de Higareda, teniendo ya más de dos mil ‘me gusta’ por parte de los seguidores de la pareja.

Lo que comentó el esposo de Higareda fue:

¡Aléjate de mi chica! #PapiGringo”, escribió.

Martha Higareda comparte recuerdo de 'Amar te duele'. Especial

Usuarios respondieron también al comentario de Lewis y entre las opiniones que le dejaron se lee:

El Uli la vio primero, carnal, y a ella le gusta el frijol.

¿Celoso del frijol?

Tú eres su sol.

¿ Cóm o te explico?

Sí, ponte celoso.

Tú serás muy gringo, alto, guapo, pero Ulises es Ulises. A las mexicanas nos gusta el frijol.

¿Qué fue de los protagonistas de ‘Amar te duele’?

Martha Higareda comparte recuerdo de 'Amar te duele'. Especial

Aunque muchas personas llegaron a pensar que había una relación fuera de cámaras por la química que mostraron en Amar te duele, en la vida real Martha Higareda y Luis Fernando Peña nunca fueron pareja sentimental.

Después del enorme éxito de la película en 2002, ambos siguieron caminos muy distintos dentro del espectáculo. Martha Higareda consolidó una carrera internacional participando en películas mexicanas y estadounidenses. Trabajó como productora y escritora y se convirtió en una de las actrices mexicanas más reconocidas de su generación. Con el paso de los años también llamó la atención por sus entrevistas, anécdotas virales y su relación con el empresario y conferencista Lewis Howes, con quien se casó en 2025.

Por su parte, Luis Fernando Peña continuó trabajando principalmente en cine y televisión mexicana. Aunque siempre será recordado como “Ulises”, también participó en series, telenovelas y proyectos sociales relacionados con la juventud y la violencia urbana. Con el tiempo se convirtió en una figura muy querida por el público debido al impacto cultural que tuvo su personaje en Amar te duele.

Ambos actores han coincidido en entrevistas y reuniones especiales relacionadas con la película y han hablado con cariño sobre el fenómeno que representó la historia.

*mvg*