“Sin sangre ni esclavitud”: Rauw Alejandro cuestiona declaraciones de Arcángel sobre la conquista

Rauw Alejandro ha fijado su postura pública respecto a la conquista de América, señalando la violencia ejercida durante la época colonial. El intérprete de Cosa Nuestra utilizó sus redes sociales para exponer su punto de vista sobre la colonización.

Sin mencionar nombres, el artista puertorriqueño dejó claro que el intercambio cultural entre Europa y América no tenía por qué ser un proceso sangriento. Para él, la historia pudo ser distinta si no se hubieran borrado identidades y creencias a la fuerza.

El mensaje llega justo después de que Arcángel diera de qué hablar en España. El rapero, durante un concierto, defendió que el país europeo no debe pedir perdón y dijo estar orgulloso de la “madre patria”.

Rauw Alejandro cuestiona las declaraciones de Arcángel sobre la conquista Cuartoscuro

El discurso de Arcángel que desató el comentario de Rauw Alejandro

Durante su gira en España, Arcángel defendió el legado lingüístico y cultural del país europeo. El músico afirmó que prefiere hablar español antes que cualquier otro idioma, calificando de “feo” el sonido de lenguas como el chino o el francés. Sus palabras fueron interpretadas como un respaldo total a la colonización española.

Y es que gran parte del público latinoamericano recordó que la historia de la región tiene raíces dolorosas que van más allá del idioma.

“Adoro mi madre patria”, expresó el cantante.

Ante esto, Rauw Alejandro intervino para puntualizar que la identidad actual de la región es fruto de un proceso que “no se olvida” debido a la sangre derramada.

Su mensaje marca que la globalización actual pudo alcanzarse por caminos menos dolorosos para las poblaciones indígenas.

“Pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades”, escribió Rauw.

Reacciones en redes sociales encienden el debate

La publicación de Rauw Alejandro dividió a los usuarios. Mientras unos lo apoyan por defender las raíces indígenas y criticar la esclavitud, otros le reclaman que los procesos históricos de esa época eran así en todo el mundo.

Incluso hubo quienes mencionaron que pueblos como los aztecas también tenían prácticas violentas. Sin embargo, el punto de Rauw no fue atacar a España hoy, sino recordar que los frutos de la cultura actual vinieron con un costo humano muy alto.

A diferencia de Arcángel, que se enfocó en el agradecimiento, Rauw Alejandro prefirió hablar de la memoria histórica. Para el cantante, aunque hoy disfrutamos de esa mezcla de culturas, es importante no olvidar el dolor que hubo en el camino.

Hasta el momento, Arcángel no se ha pronunciado al respecto de las palabras de Rauw Alejandro. El silencio del intérprete de “La Jumpa” mantiene la atención de los seguidores, quienes esperan ver si habrá una respuesta directa o si la discusión concluirá con el simple debate de los seguidores.