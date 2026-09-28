Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF, estas fueron sus palabras

Brianda Deyanara se convirtió en la última eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 y, tras abandonar el reality, dedicó unas palabras a Memo Schutz, ya que ambos construyeron una cercana amistad durante las nueve semanas de convivencia.

Brianda quedó fuera de la competencia y se convirtió en la última eliminada antes de la gran final, después de enfrentarse con Ese Pérez.

Durante la postgala, en su encuentro con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la influencer tuvo la oportunidad de hablar sobre sus compañeros y eligió a Memo Schutz, a quien dedicó un mensaje especial por el momento emocional que atravesaba dentro de la casa.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Qué pasó con Brianda Deyanara en la última gala de LCDLF México 2026?

La noche del domingo 27 de septiembre se llevó a cabo la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026. Brianda Deyanara llegó a esta instancia junto con Ese Pérez, después de que Mariana Ochoa, Yahir, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Memo Schutz aseguraran su lugar en la final.

La eliminación ocurrió después de nueve semanas dentro del reality. Tras salir de la casa, Brianda fue recibida en el foro por el público y por Galilea Montijo.

La influencer reconoció que quedarse a un paso de la final le generaba sentimientos encontrados, pero aseguró que se encontraba feliz por la experiencia y por el respaldo que recibió de sus seguidores.

“Me quedé a un pasito de la gran final”, expresó Brianda al hablar sobre su salida. También destacó que durante los 64 días que permaneció dentro de la casa mostró una personalidad cercana a la que tiene fuera del programa.

En lugar de cuestionar el resultado de la votación, Brianda prefirió agradecer al público por haberla mantenido dentro de la competencia durante nueve semanas.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF, Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Brianda Deyanara dedica emotivo mensaje a Memo Schutz tras salir de LCDLF

Durante la postgala, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff preguntaron a Brianda por los habitantes que permanecían dentro de la casa. La influencer aprovechó el momento para dedicar unas palabras a Memo Schutz.

Brianda explicó que había notado a Memo más cabizbajo durante los últimos días y consideró que la razón estaba relacionada con la distancia de su familia y sus hijos.

Me la ponen difícil, le voy a dedicar unas palabras a Memo porque creo que es el que ha estado más cabizbajo últimamente, extraña mucho a su familia, a sus hijos.

La influencer le envió un mensaje de ánimo y expresó su deseo de verlo llegar a la gran final.

Que puede, que tiene una personalidad bien bonita y que lo quiero ver para arriba, que dé batalla, me gustaría verlo llegar a la final, sé que puede, quiero que suba el ánimo. Venga Memito.

La escena también permitió recordar la cercanía que ambos mostraron durante la temporada. Aunque algunos seguidores interpretaron sus interacciones como un posible coqueteo, dentro del programa Memo había definido su relación con Brianda como una amistad cercana.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Qué le dijo Memo Schutz a Brianda Deyanara en su despedida?

Después de este mensaje, los participantes de La Casa de los Famosos México realizaron una dinámica en la que le dedicaron algunas palabras a Brianda. Así, Memo Schutz tuvo la oportunidad de despedirse de ella desde la casa.

Frente a una de las cámaras del reality, el cronista deportivo dedicó unas palabras a la influencer. Memo la llamó “la chiquita más grandiosa” y destacó el cariño que desarrolló hacia ella durante la convivencia.

Querida Bri, la chiquita más grandiosa en la historia de La Casa de los Famosos México, tienes el corazón más grande que conozco, eres un ejemplo, no solo como competidora, también como persona.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

El participante también resaltó el carácter de Brianda y señaló que, desde su perspectiva, había demostrado cualidades importantes tanto como competidora como persona.

Y sin duda alguna, créetela, porque estoy segura que afuera la vas a seguir rompiéndola todavía más de como lo hiciste aquí adentro. Nos dejaste huellas a todos, como a todo México y Latinoamérica, Bri, eres una fregona.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Así fue la relación entre Brianda Deyanara y Memo Schutz dentro de LCDLF

La amistad entre Brianda y Memo fue uno de los vínculos que llamó la atención de los seguidores durante la temporada.

Uno de los momentos que llamó la atención del público ocurrió en agosto, cuando Brianda ganó la prueba de líder y el público eligió a Memo como su acompañante en la suite.

En aquella ocasión, Memo dijo sentirse halagado por la decisión del público y aseguró que quería mucho a Brianda. También describió su relación como la de un papá y su hija, una declaración que estableció públicamente la manera en que él definía su vínculo con la influencer.

En una de las ocasiones, Memo indicó que tenía “cuatro y medio” hijos, al incluir a Brianda en su familia. Además, en otra ocasión declaró: “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, frente a sus compañeros del reality.

Brianda Deyanara y Memo Schutz viven emotiva despedida en LCDLF Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Las interacciones entre ambos durante las últimas semanas de la estancia de Brianda en el reality provocaron especulaciones en redes sociales. Sin embargo, esas interpretaciones pertenecen a los seguidores del programa y no representan una confirmación de una relación sentimental entre Brianda y Memo.

Lo que sí quedó registrado durante la temporada fue la cercanía que ambos desarrollaron y el cariño que expresaron públicamente en diferentes momentos.

Para Brianda, la competencia terminó a un paso de la final, pero su salida dejó uno de los últimos momentos de convivencia entre los habitantes. Su mensaje para Memo y la respuesta del cronista deportivo cerraron una de las amistades que marcaron el paso de ambos por el reality.

La despedida mostró el cariño que los dos expresaron durante su estancia en la casa y puso punto final a la convivencia de Brianda dentro del programa, mientras Memo continúa en la competencia rumbo a la gran final.