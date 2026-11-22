Matty Healy, vocalista de la banda británica The 1975, y su esposa, la modelo Gabbriette Bechtel, esperan a su primer hijo, de acuerdo con la revista People, que publicó fotografías de la pareja durante una salida reciente en Los Ángeles.

La noticia se dio a conocer cuatro meses después de que el músico de 37 años y Bechtel, de 29, contrajeran matrimonio en una ceremonia privada. La pareja mantiene una relación desde 2023 y anunció su compromiso en junio de 2024, tras asistir a un concierto de Charli XCX en Nueva York.

Matty Healy y Gabbriette Bechtel esperan a su primer hijo

La pareja fue fotografiada mientras realizaba compras en Bristol Farms, un supermercado ubicado en West Hollywood, California. Durante el recorrido, Gabbriette lució un vestido negro que dejaba ver su vientre, acompañado de zapatos planos y un bolso de gran tamaño.

Las imágenes fueron publicadas este 22 de noviembre por People, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el embarazo ni ha compartido detalles sobre el tiempo de gestación o la posible fecha de nacimiento del bebé. La revista también señaló que los representantes de ambos artistas no habían respondido a sus solicitudes de comentarios.

¿Cuándo se casaron Matty Healy y Gabbriette Bechtel?

Matty Healy y Gabbriette Bechtel se casaron el 18 de julio de 2026 en Castillo del Lago, una mansión ubicada en las colinas de Hollywood que anteriormente perteneció a Madonna. La ceremonia se realizó al aire libre, con la presencia de familiares y amigos cercanos de los recién casados.

Entre los invitados estuvieron Charli XCX y su esposo George Daniel, baterista de The 1975, así como Adam Hann y Ross MacDonald, los otros integrantes de la agrupación. También asistieron personalidades de la moda, como Alex Consani, y la influencer Anastasia Karanikolaou.

Para la boda, Gabbriette utilizó un vestido de la firma Matières Fécales, inspirado en Drácula y con detalles de estilo victoriano. La modelo trabajó con la marca en tres atuendos para la celebración, mientras que Healy eligió un traje negro diseñado por Paul Smith.

Matty Healy y Gabriette Bechtel celebraron su boda en una ceremonia privada realizada en Hollywood Hills. X @itsbleekerxox

¿Cómo comenzó la relación de Matty Healy y Gabbriette Bechtel?

La relación de Matty Healy y Gabbriette Bechtel se hizo pública en septiembre de 2023, cuando fueron fotografiados besándose en Nueva York. En junio de 2024, la pareja confirmó su compromiso después de asistir a una presentación de Charli XCX en Brooklyn.

Gabbriette compartió entonces una fotografía de su anillo de compromiso, que tenía una piedra negra rodeada de pequeños diamantes. La publicación estuvo acompañada de la frase «MARRYING THE 1975 IS VERY BRAT», una referencia al álbum Brat de Charli XCX, lanzado ese mismo mes.

La cantante británica también tiene una relación cercana con ambos. Charli trabajó con Gabbriette en Nasty Cherry, una banda formada en 2018 cuya creación fue documentada en la serie de Netflix I'm with the Band: Nasty Cherry, estrenada en 2019.

bgpa