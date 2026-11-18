Taylor Swift regresó al escenario de los premios CMA después de 13 años de ausencia con una presentación que recuperó sus raíces en la música country. La cantante estadounidense interpretó una combinación de su reciente sencillo I Knew It, I Knew You, compuesto para la película Toy Story 5, y Our Song, uno de los primeros éxitos de su carrera.

La actuación tuvo lugar durante la 60ª edición de los premios de la Asociación de Música Country, celebrada en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. Swift estuvo acompañada por el cantante Keith Urban y diversos artistas del género, en un número musical que hizo referencia a sus comienzos en la industria hace dos décadas.

La intérprete de Love Story no cantaba en esta premiación desde 2013, cuando recibió el reconocimiento Pinnacle Award y presentó una versión acústica de Red junto a Vince Gill y Alison Krauss. Su regreso coincidió con el vigésimo aniversario de su álbum debut y el lanzamiento de una canción con la que volvió a explorar el sonido country.

Así fue la presentación de Taylor Swift en los premios CMA 2026

Taylor Swift comenzó su actuación detrás del escenario, mientras recorría los pasillos del recinto interpretando I Knew It, I Knew You. Durante el trayecto se encontró con figuras de la música country como Eric Church, Brad Paisley, Little Big Town, Brooks & Dunn, Sugarland y Lainey Wilson, quien estuvo a cargo de conducir la ceremonia.

La cantante continuó su recorrido hasta llegar al escenario principal, donde Keith Urban se incorporó a la presentación tocando un banjo de seis cuerdas. Acompañada por una banda y coristas, Swift interpretó su nuevo sencillo frente a una escenografía dominada por un árbol de grandes dimensiones, del que colgaba un columpio hecho con un neumático.

En medio de la canción, la artista incorporó fragmentos de Our Song, tema incluido en su primer álbum, publicado en 2006. La interpretación conectó dos momentos de su trayectoria separados por casi 20 años: sus primeros éxitos como cantante country y su reciente acercamiento al género mediante la música de Toy Story 5.

La presentación terminó con Swift recostada junto al árbol que formaba parte de la escenografía. Para este número musical, la cantante utilizó un vestido corto con detalles brillantes y botas vaqueras, después de haber recorrido la alfombra roja con un vestido amarillo de Oscar de la Renta.

¿Por qué Taylor Swift volvió a cantar country en los CMA?

El regreso de Taylor Swift a los premios CMA ocurrió después del lanzamiento de I Knew It, I Knew You, una canción original que escribió junto al productor Jack Antonoff para la banda sonora de Toy Story 5, película de Disney y Pixar estrenada en junio de 2026.

El tema representa uno de sus acercamientos más directos al country en años recientes, después de que la cantante orientara progresivamente su carrera hacia el pop. Aunque comenzó a experimentar con otros sonidos en Red, publicado en 2012, fue con 1989, lanzado en 2014, cuando consolidó su transición hacia ese género.

La canción también permitió que Swift regresara a las nominaciones de los premios CMA. En esta edición compitió en la categoría de Sencillo del Año, aunque el reconocimiento finalmente fue entregado a Ella Langley por Choosin' Texas.

Taylor Swift volverá a cantar en los Premios CMA 2026, donde actuó por última vez en 2013 junto a Alison Krauss y Vince Gill. IG taylorswift

Por otra parte, Our Song ocupa un lugar importante en la carrera de la estadounidense. El sencillo se convirtió en su primer número uno en las listas de música country de Billboard y contribuyó a su reconocimiento como una de las artistas jóvenes más destacadas del género durante la segunda mitad de la década de los 2000.