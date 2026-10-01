Bradley Cooper protagonizará la nueva película live action de G.I. Joe

Paramount Pictures confirmó a Bradley Cooper como el protagonista definitivo del nuevo live action de G.I. Joe. El actor lidera el ambicioso regreso de la franquicia militar a la pantalla grande bajo la dirección del cineasta Danny McBride. El estudio planea el estreno de esta superproducción para la exigente temporada de verano de 2028.

La productora mantiene en secreto absoluto el rol oficial del actor nominado al Oscar. Los reportes de la industria de Hollywood indican que Cooper firmó el contrato para interpretar al legendario Duke, líder táctico del escuadrón. La decisión final concreta un viejo deseo del director para encabezar este enorme proyecto de acción.

Bradley Cooper con lentes oscuros. Foto: Warner Bros. Pictures

McBride reconoció meses atrás su interés por sumar al intérprete a sus filas para esta reinvención. El nombre del actor figuró siempre en la cima de su lista de candidatos para estelarizar la esperada cinta. Las negociaciones rindieron frutos rápidamente y el cineasta aseguró al protagonista ideal para reiniciar el universo bélico.

Ambos talentos comparten un historial exitoso en la televisión de paga. Cooper y McBride trabajaron juntos durante el rodaje de The Righteous Gemstones, reconocida serie de la cadena HBO. Esta experiencia previa facilitó el acercamiento entre ambas figuras para concretar la nueva alianza cinematográfica enfocada en la popular franquicia de juguetes.

Un enfoque realista para la franquicia militar

La nueva etapa de G.I. Joe tomó forma definitiva cuando Paramount solicitó diversas propuestas narrativas para resucitar la marca. McBride ganó la competencia interna frente a otros creativos del medio y directores de renombre. El director prometió una visión alejada de los caminos fantásticos que tomaron las adaptaciones fílmicas anteriores de la saga.

El realizador estructuró un guion con un tono totalmente aterrizado y realista para los soldados de élite. El cineasta descartó de inmediato cualquier elemento de parodia para esta película, a pesar de su largo historial como comediante. La historia mostrará el lado más crudo, táctico y militar de los icónicos personajes de acción.

Bradley Cooper dará vida al Primer Sargento Duke. Foto: Image Comics

Este proyecto consolida la estrategia comercial de Paramount para explotar sus propiedades intelectuales más rentables en el cine. El estudio cinematográfico expande activamente marcas globales como Top Gun, Days of Thunder y Teenage Mutant Ninja Turtles. La empresa también desarrolla actualmente la gran adaptación fílmica del exitoso videojuego Call of Duty.

Calendario de producción y próximos proyectos

El actor protagonista enfrenta una agenda bastante saturada antes de vestir el uniforme táctico de los Joe. Cooper filma actualmente la anticipada precuela del éxito taquillero Ocean’s Eleven junto a la actriz Margot Robbie. El talento de Hollywood también prestará su voz para la cinta animada Ally, bajo la dirección del aclamado Bong Joon-ho.

La producción proyecta el arranque oficial de las filmaciones principales para los primeros meses del año 2027. Los estudios otorgan tiempo suficiente para que el protagonista complete sus múltiples compromisos actuales sin retrasos. El equipo de arte aprovecha este extenso periodo para diseñar los complejos escenarios, vehículos blindados y armas características de los comandos.

Bradley Cooper en una gala de Reino Unido Foto: Grosby Group

El equipo creativo de la cinta cuenta con el respaldo de guionistas altamente experimentados en la industria. McBride escribe el libreto final en estrecha colaboración con Jeff Fradley y John Carcieri. El ejecutivo Lorenzo di Bonaventura supervisa el desarrollo de la cinta como productor principal, aportando su vasto conocimiento en sagas cinematográficas exitosas.

La maquinaria publicitaria arrancará operaciones conforme se acerque la fecha de inicio del rodaje. Las expectativas del público y la industria aumentan al saber que un histrión del calibre de Cooper encabeza esta nueva era de misiones clasifcadas, explosiones masivas y estrategia táctica.