Fusión Paramount-Warner Bros. destraba su último obstáculo legal tras pactar con estados

Parece que todo está listo para que, por fin, la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery se haga realidad y con ello el pago de 110 mil millones de dólares por el valor de la compañía que tiene propiedades como DC Comics o Harry Potter.

Este lunes diversos medios estadunidenses han informado que se ha superado el último gran obstáculo legal. La coalición de 12 estados encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, alcanzó un acuerdo extrajudicial con la compañía para retirar la demanda antimonopolio presentada en julio y que estaba retrasando el proceso, abriendo la puerta para que el imperio mediático de David Ellison se concrete a principios de octubre.¿Cuáles eran los problemas de la venta y qué argumentaba la demanda?

Luego de que Paramount superó la oferta de Netflix, quienes inicialmente habían anunciado un acuerdo para adquirir Warner, surgió otra complicación para los planes de Paramount: una demanda que sostenía que la unión de las dos empresas violaba la sección 7 de la Ley Antomonopolio Clayton.

Los fiscales argumentaban que la unión eliminaría la competencia en tres sectores: distribución en cines de películas, producciones que podrían ser éxitos de taquilla y el mercado de canales básicos en servicios de televisión de paga.

A estas alertas antimonopolio se sumaron el rechazo del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) y duras críticas sobre la concentración de poder político y el financiamiento del acuerdo con fondos soberanos de Medio Oriente.

Sobre la postura fiscal, Rob Bonta fue enfático tras anunciar el pacto que se alcanzó este lunes

"Este acuerdo no es un voto de apoyo a esta fusión, pero siempre estuve dispuesto a sentarme a la mesa y encontrar una solución sólida que proteja la competencia y a los consumidores", afirmó el fiscal general de California.

¿Qué significa esta resolución para la industria de Hollywood?

A cambio de retirar el litigio, Paramount asume compromisos vinculantes para evitar que los temores de monopolio se vuelvan realidad. El primero de ellos es que la empresa se compromete a estrenar un número de 30 películas al año.

Se crearán consejos editoriales independientes para supervisar las operaciones de noticias de CNN y CBS News.

Además, la empresa termina las amenazas de dejar California e invertirá mil millones de dólares en el estado.