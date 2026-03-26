Pedro Sampaio, del funk de las favelas al perreo con el Bogueto 

Brasil, ese país que es conocido en el mundo por su futbol, su samba y su espíritu de fiesta, es más que eso en términos musicales. El país sudamericano tiene una nueva generación de artistas que están impulsando lo que hacen más allá de lo conocido tradicionalmente, y entre ellos está Pedro Sampaio. A sus 28 años, el originario de Río de Janeiro sabe que Brasil tiene mucho que ofrecer al mundo y es por eso que su formación como DJ y productor musical lo ha llevado a llegar hasta suelo mexicano con una identidad muy definida.

"Estoy empezando paso a paso para hacer una carrera fuera de Brasil también. Tengo muchos fans allá y voy a seguir trabajando en mi país, pero creo que estamos viviendo un momento donde Brasil está muy fuerte en cuanto a la exportación de la cultura; creo que es un momento importante para mí, como artista brasileño, ser un puente entre diferentes culturas", compartió Sampaio durante su visita a México en entrevista con Excélsior.

"Como yo soy un productor musical también, creo que estar colaborando con diferentes artistas de diferentes culturas es algo que me encanta, como El Bogueto y otros intérpretes", agregó. Y es que la música urbana se convirtió, desde hace tiempo, en el vehículo perfecto para que el talento joven brasileño diera un paso adelante, se colocara en el foco del mundo y dejara ese "aislamiento" dentro de Latinoamérica que existió por mucho tiempo.

Creo que es una conjunción de muchos puntos. Pienso que ahora la música brasileña tiene diferentes vertientes más urbanas que nosotros podemos exportar con más facilidad y, para ustedes —México, Argentina, Colombia—, suena más familiar. Eso es sólo un punto; por otro lado, tenemos la explosión del reguetón y ahora el mercado también procura algo nuevo, fresco, como el funk brasileño. Como cantante y artista brasileño, creo que puedo ser un representante de eso, junto con Anitta, Luísa Sonza y Pabllo Vittar; pienso que es el momento para que suceda.

El tango, el mariachi y la samba son ritmos muy culturales de cada país que son muy identificables; o incluso Carmen Miranda, que es un icono, pero no es actual para el público. Por eso creo que la nueva generación está haciendo un trabajo buenísimo. Yo quiero transformar los ritmos clásicos en algo nuevo y fresco", apuntó el brasileño.

Esta es la segunda ocasión que Pedro visita México; su primera experiencia fue en el festival Flow Fest de 2025. Ese fue su primer encuentro con el público mexicano, y ahora lanza un nuevo pretexto para estar aquí: G-Latina, el sencillo que grabó con El Bogueto.

Conocí al Bogueto en el camerino de J Balvin en el Flow Fest y la colaboración se dio muy natural porque después de eso fuimos al estudio y nos conectamos de una forma muy orgánica. El Bogueto es un cantante de reguetón mexicano y creo que su género tiene muchas similitudes con el funk brasileño. Así que traje la idea de G-Latina como refrán y beats, y en unos 20 minutos Bogueto escribió su verso, muy rápido. Eso muestra que la conexión fue increíble. Después yo lo finalicé", detalló el productor.

La conexión ha sido tan buena con el mexicano que, después de que Pedro llevó a El Bogueto al Carnaval de Río de Janeiro para empaparse de la cultura y grabar el video del sencillo, será este sábado cuando el intérprete de G-Latina le devuelva la cortesía y lo tenga como invitado en su concierto para presentar el tema en vivo.

"Pienso que ahora la música brasileña tiene diferentes vertientes más urbanas que nosotros podemos exportar con más facilidad y, para ustedes —México, Argentina, Colombia—, suena más familiar", Pedro Sampaio, cantante, productor y DJ.