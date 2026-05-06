El momento más oscuro de Maluma que inspiró su nuevo álbum

Detrás de los escenarios y el éxito global, Maluma atravesó uno de los momentos más complejos de su vida. Un episodio marcado por la ansiedad y los ataques de pánico que, lejos de detener su carrera, terminó convirtiéndose en la inspiración principal de su nuevo álbum.

Maluma revela que sufre ataques de pánico

A sus 32 años, el artista —cuyo nombre real es Juan Luis Londoño— vive una etapa de transformación personal. Tras más de una década de giras ininterrumpidas, el cantante decidió hacer una pausa, algo que nunca antes se había permitido. Fue precisamente en ese momento de silencio cuando comenzaron a aparecer señales de alerta.

A finales de 2024 empecé a sentir ataques de pánico que nunca había tenido”, confesó durante su reciente visita a The Jennifer Hudson Show.

El cantante decidió pausar su ritmo de trabajo tras 14 años de giras continuas. IG maluma

Para alguien acostumbrado a vivir bajo los reflectores, la experiencia resultó desconcertante y cambió por completo su forma de ver la vida. El detonante no fue uno solo. El ritmo de trabajo, la presión constante y el desgaste emocional acumulado durante 14 años comenzaron a pasar factura.

Maluma habla sobre cómo la paternidad lo cambió

Sin embargo, también hubo un factor que marcó un punto de inflexión: el nacimiento de su hija París. Convertirse en padre lo llevó a replantearse sus prioridades y a poner su bienestar en el centro.

Decidí detenerme y prestar atención a mi salud”, explicó.

La llegada de su hija París marcó un cambio en sus prioridades personales. IG maluma

A partir de ahí, inició un proceso de terapia que no solo le ayudó a entender lo que estaba viviendo, sino que también abrió una nueva puerta creativa. La música, que siempre había sido su motor, se convirtió ahora en su refugio.

Maluma confiesa qué inspiró su nuevo álbum

De ese proceso nace Loco x Volver, su séptimo disco de estudio, que verá la luz el próximo 15 de mayo. Más que un lanzamiento, el proyecto representa una especie de catarsis emocional.

Es la parte más profunda de mi alma y mi corazón”, confesó el artista, dejando claro que este trabajo es distinto a todo lo que ha hecho antes.

La terapia y la música fueron claves en su proceso de sanación emocional. IG maluma

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Kany García, Arcángel y Ryan Castro, además de una colaboración muy especial con el fallecido Yeison Jiménez. Este último tema, titulado “Con el corazón”, adquiere un significado aún más profundo tras la inesperada muerte del artista en 2026.

Maluma recordó que ambos habían grabado la canción semanas antes del accidente y que el lanzamiento se convirtió en una forma de honrar su memoria.

La gran lección es vivir el presente”, reflexionó, evidenciando cómo este periodo también ha estado marcado por pérdidas y aprendizajes.

Más allá de las colaboraciones, Loco x Volver tiene un eje claro: el regreso a sus raíces. El cantante ha señalado que este disco está dedicado a su familia, a sus abuelos y a su ciudad natal, Medellín.

Es, en muchos sentidos, un reencuentro con su esencia, con ese “Juan Luis” que existía antes de la fama.

¿Por qué Maluma se quitó la barba?

Incluso su imagen ha cambiado como reflejo de esta nueva etapa. Después de años con el mismo look, decidió afeitarse la barba, un gesto simbólico que representa renovación. Según contó entre risas, su hija no reaccionó muy bien al cambio, pidiéndole que volviera a su apariencia anterior.

El artista aseguró que hoy atraviesa una etapa más auténtica y equilibrada. Reuters

Hoy, Maluma asegura que se siente mejor. Los ataques de pánico han desaparecido y su enfoque es distinto. Ya no se trata solo de éxito o reconocimiento, sino de equilibrio, bienestar y autenticidad.

Su reciente aparición en la Met Gala 2026 confirmó que sigue siendo una figura clave en la industria, pero con una mentalidad renovada. Ahora, el artista no teme mostrarse vulnerable, hablar de salud mental y compartir su proceso con el público.