Amaia Montero responde a críticas y asegura no dejará la gira con La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero reapareció públicamente después de los comentarios y rumores que surgieron tras los primeros conciertos de su regreso con La Oreja de Van Gogh en Bilbao. La cantante utilizó sus redes sociales para aclarar que no piensa abandonar la gira y para dejar claro que se encuentra feliz con esta nueva etapa junto a la banda, pese a las críticas que circularon durante los últimos días.

El regreso de la intérprete al grupo generó una gran expectativa entre los seguidores del pop español, especialmente porque se trata de una reunión que ocurrió casi veinte años después de su salida.

La banda tocó ante 15,000 personas y aprovecharon para anunciar las primeras fechas de su nuevo tour. IG laorejadevangogh

Aunque miles de personas celebraron verla nuevamente sobre el escenario, en redes sociales comenzaron a aparecer comentarios sobre supuestos problemas vocales, momentos incómodos durante los conciertos y especulaciones sobre su estado emocional.

Amaia Montero niega rumores sobre una posible salida de la gira

Las versiones sobre una supuesta salida de la cantante comenzaron a crecer luego de las presentaciones en Bilbao. Algunos usuarios en redes sociales e incluso ciertos medios señalaron que la artista estaría afectada por la presión y que podría cancelar el resto de la gira.

Instagram

Sin embargo, Amaia Montero decidió poner fin a esas versiones con un mensaje directo. En redes sociales explicó que, después de terminar los conciertos, simplemente se tomó unos días de descanso lejos del ruido mediático.

“Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños”, escribió la cantante.

La artista también contó que descubrió todo lo que se estaba diciendo cuando un amigo le llamó para preguntarle si realmente pensaba dejar la gira. Según explicó, su reacción fue inmediata y tomó la situación con humor antes de responder con un “rotundo NO”.

“Todos estamos bailando la misma canción” es el primer sencillo de esta nueva etapa. IG

Las críticas a Amaia Montero tras los conciertos en Bilbao

Después de los shows en Bilbao, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas sobre el regreso de Amaia Montero. Mientras miles de fans celebraban verla nuevamente junto a la agrupación, otros usuarios cuestionaron su desempeño vocal y algunos momentos ocurridos durante las presentaciones.

Ante toda esa situación, la cantante también lanzó un mensaje dirigido a quienes han difundido críticas y rumores durante los últimos días.

Amaia Montero volvió oficialmente a La Oreja de Van Gogh tras casi dos décadas de ausencia. IG

“El ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, pero sigue siendo sólo ruido”, publicó en sus redes sociales.

La frase fue interpretada como una respuesta directa a los comentarios negativos que surgieron tras su regreso. Aun así, Amaia prefirió enfocarse en el apoyo recibido por parte de los seguidores que acudieron a los conciertos y celebraron el reencuentro con la banda.

Amaia Montero recuerda los momentos difíciles que vivió

Dentro del mensaje que compartió, la cantante también habló sobre los problemas personales y de salud mental que enfrentó en años anteriores. Amaia aseguró que todas esas experiencias la hicieron más fuerte y le permitieron afrontar esta nueva etapa de una manera distinta.

“Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”, escribió.

Desde hace tiempo, Amaia Montero ha mencionado públicamente que atravesó momentos complicados, por lo que su regreso a la música representa también una etapa importante en lo personal.

La Oreja de Van Gogh apoya a Amaia Montero

Mientras continuaban las críticas y comentarios en redes sociales, integrantes de La Oreja de Van Gogh también defendieron públicamente a la cantante. Uno de los que habló sobre el tema fue Xabi San Martín, quien destacó el trabajo y la preparación que Amaia ha realizado para esta gira.

El músico aseguró que la cantante “ha currado muchísimo” y explicó que no ha dejado de prepararse para volver a los escenarios junto al grupo.

amaia montero

PJG