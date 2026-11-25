La esperada serie Blade Runner 2099 aterrizó hoy, 25 de noviembre de 2026, en el catálogo de Prime Video con sus ocho episodios completos y una sorpresa visual que conecta directamente con la franquicia Alien. Protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, la producción creada por Silka Luisa reactiva la emblemática saga de ciencia ficción e incluye un inquietante guiño oculto a plena vista.

De acuerdo con un reporte del portal especializado SlashFilm, la referencia aparece en un dispositivo con forma de capucha que los replicantes utilizan para someter a sus objetivos humanos. Tanto el diseño mecánico del artefacto como su violenta manera de desplegarse evocan de inmediato a los letales Facehuggers (Abrazacaras) de Alien, dotando a cada captura de una atmósfera mucho más siniestra y opresiva.

Blade Runner 2099 tiene una referencia a los Facehuggers de Alien. Foto: 20th Century Studios

La trama traslada a la audiencia cincuenta años después de los acontecimientos vistos en la última entrega cinematográfica de la franquicia. En este nuevo escenario futurista, la raza humana perdió el control de la metrópoli tras una intensa rebelión y la soberanía absoluta quedó en manos de los replicantes, quienes ahora dictan las reglas de supervivencia en las calles.

Una cacería límite entre dos mujeres en una ciudad fracturada

Bajo este orden social invertido, la historia sigue el camino de Olwen, interpretada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh. Ella encarna a una veterana Blade Runner replicante que atraviesa los últimos días de su ciclo de vida, enfrentando el desgaste físico mientras intenta mantener el equilibrio en una urbe al borde del colapso institucional.

En el extremo opuesto aparece Cora, personaje al que da vida Hunter Schafer, una fugitiva acostumbrada a sobrevivir en las sombras. En un movimiento desesperado por dejar de escapar de las autoridades, la joven asume como último recurso la identidad oficial de una Blade Runner, infiltrándose en un sistema implacable donde cualquier error cuesta la vida.

Blade Runner 2099 ya está disponible en Prime Video. Foto: Prime Video

Las circunstancias obligan a Cora y Olwen a formar una alianza forzosa para cazar a un peligroso prófugo. Este objetivo oculta una verdad capaz de derrumbar los cimientos de su frágil ciudad, arrastrando a ambas protagonistas hacia el centro de una conspiración política y tecnológica que amenaza con desatar un nuevo conflicto a gran escala.

El sello de Ridley Scott y la eterna teoría del universo compartido

La conexión estética entre ambas propiedades intelectuales remite directamente al cineasta Ridley Scott, director tanto de Alien (1979) como de la cinta original Blade Runner (1982). Durante el rodaje del clásico protagonizado por Harrison Ford, el realizador británico reutilizó un monitor gráfico procedente de la nave Nostromo dentro de los vehículos policiales de Los Ángeles.

Aquel detalle técnico en pantalla detonó durante más de cuatro décadas diversas teorías entre los fanáticos del género, quienes especularon sobre la existencia de un mismo universo narrativo. Con el paso del tiempo, seguidores de ambas franquicias analizaron similitudes entre las corporaciones Tyrell y Weyland-Yutani, alimentando el debate sobre una posible convivencia cronológica en el espacio.

Blade Runner 2099 podría compartir universo con Alien. Foto: Prime Video

Ahora, la showrunner Silka Luisa retoma esa herencia visual y la integra de manera orgánica en la narrativa de Prime Video. En lugar de recurrir a explicaciones forzadas o cruces explícitos entre personajes, el equipo creativo apostó por el diseño industrial de sus herramientas de combate para rendir homenaje al terror biológico que definió la obra de Scott.

Con este lanzamiento, Prime Video consolida su apuesta por las superproducciones de ciencia ficción adulta con alto valor cinematográfico. Los suscriptores en México y el resto de Latinoamérica ya pueden disfrutar de la temporada completa de Blade Runner 2099, cuyos ocho capítulos prometen mantener activo el debate entre los seguidores del cine fantástico durante las próximas semanas.