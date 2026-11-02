Belinda aclara polémica por los disfraces de Beliween 2026: ¿había un código de vestimenta?

Belinda decidió pronunciarse ante los comentarios que surgieron por los atuendos de algunos invitados a su fiesta de Halloween. A través de un mensaje, la cantante aclaró que, aunque la celebración tenía como concepto principal el universo alienígena, no estableció un código de vestimenta obligatorio.

La conversación comenzó después de que se difundieran fotografías y videos de las celebridades e influencers que asistieron a la celebración. Varios usuarios cuestionaron sus elecciones de vestuario, pues consideraron que algunos atuendos no correspondían con la temática alienígena que la intérprete había elegido para esta edición.

Foto: Instagram beliween

¿Por qué criticaron los disfraces de los invitados a Beliween 2026?

Desde que comenzaron a circular las primeras imágenes de la fiesta, los usuarios de redes sociales compararon los atuendos de los asistentes con la propuesta extraterrestre de Belinda.

Mientras algunos famosos apostaron por caracterizaciones relacionadas con el espacio y la ciencia ficción, otros eligieron vestuarios más sencillos, lo que provocó opiniones divididas entre los internautas.

A partir de estas publicaciones surgió la discusión sobre si los invitados habían seguido las indicaciones de la anfitriona.

Foto: Instagram beliween

¿Qué comentarios hicieron los internautas sobre los disfraces de Beliween 2026?

Las fotografías de los invitados provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que varios famosos no se esforzaron lo suficiente en sus caracterizaciones y compararon sus atuendos con disfraces escolares.

Entre los comentarios que dejaron los internautas destacan:

"Wey, los niños de escuela tienen más producción y creatividad".

"No les dará pena ir tan básicos".

"Imagínate ser invitado al Beliween y llegar así".

"Pues no tiene nada que ver con la temática, pero nos dio maquillaje, vestuario y actitud".

"No en temática, pero sí la dio toda".

"Pareciera que la temática fue de Alicia en el país de las maravillas".

"Es el look de cualquier día, se supone que es Halloween".

"0 creatividad, 0 DressCode, 0 temática de Halloween".

"Mejor hubieran subido a los que cumplieron al 100".

"Temática: edredón".

"Beli, te juro que si me invitas le voy a echar todas las ganas del mundo".

Foto: Instagram beliween

Las opiniones estuvieron divididas entre quienes cuestionaron la creatividad de los asistentes y aquellos que defendieron algunos de los atuendos, aunque no correspondieran completamente con la temática extraterrestre, según ellos.

¿Qué dijo Belinda sobre el código de vestimenta de Beliween?

Las críticas también dieron pie a comentarios sobre un supuesto código de vestimenta que los asistentes debían respetar. Ante la controversia, Belinda decidió pronunciarse y aclarar qué esperaba realmente de sus invitados.

La temática era ALIEN. No había dress code ni protocolo intergaláctico de vestimenta.

Con un tono divertido y referencias al universo de ciencia ficción, explicó que su intención era organizar una celebración en la que todos los seres y formas de vida tuvieran cabida, desde humanos y extraterrestres hasta criaturas sintéticas y especies desconocidas.

Foto: Instagram beliween

En la inmensidad del universo, bajo las leyes de Weyland-Yutani y más allá de cualquier sistema solar, todos los seres biológicos, sintéticos, extraterrestres y formas de vida desconocidas son bienvenidos.

Incluso bromeó al señalar que el evento no era una audición para formar parte de la especie Xenomorfa, sino una fiesta intergaláctica en la que todos estaban invitados.

No era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa. Era una celebración intergaláctica.

Así, Beliween 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, no solo por la producción y el disfraz de Belinda, sino también por las reacciones que provocaron los atuendos de sus invitados. Pese a las críticas, la cantante dejó claro que su celebración no buscaba imponer reglas, sino ofrecer una noche de diversión en la que todos los seres del universo tuvieran un lugar.