Prime Video lanzó el primer teaser oficial de la quinta temporada de Invencible y confirmó su estreno exclusivo para el próximo 17 de febrero de 2027. El adelanto audiovisual recupera el emblemático restaurante Burger Mart, uno de los escenarios más reconocibles dentro de la adaptación televisiva del cómic creado por Robert Kirkman.

Con este anuncio, la plataforma de streaming inicia la cuenta regresiva para el regreso de Mark Grayson tras una larga espera de sus seguidores. La producción encabeza el catálogo de animación para adultos del servicio digital, segmento donde comparte protagonismo con éxitos consolidados como La leyenda de Vox Machina y su serie derivada The Mighty Nein, que volverá en marzo con su segunda entrega.

Invincible deberá lidiar con la invasión viltrumita. Foto: Prime Video

La aparición de Burger Mart en el avance desató de inmediato múltiples teorías entre los fanáticos de la franquicia. Ese establecimiento acompañó momentos clave desde los primeros episodios de la serie, por lo que su inclusión anticipa un regreso directo a las raíces cotidianas del protagonista antes de enfrentar nuevas batallas de escala planetaria.

El precio del heroísmo y las consecuencias para Mark Grayson

La quinta temporada retomará directamente las secuelas de los violentos acontecimientos que sacudieron la Tierra durante el cierre de la cuarta entrega. Mark Grayson emprenderá una búsqueda desesperada por transformar el mundo en un lugar más seguro, aunque esa misión pondrá en grave riesgo sus relaciones personales, sus amistades y la confianza de sus aliados más cercanos.

El joven superhéroe enfrentará un dilema moral determinante sobre qué clase de protector quiere representar ante la sociedad. Cada decisión exigirá evaluar hasta qué límite llegará para resguardar el futuro de la humanidad, cargando sobre sus hombros el peso emocional de las pérdidas previas y la sombra constante de su padre, Omni-Man.

Invencible y Omni-Man volverán a unirse. Foto: Prime Video

La narrativa profundizará en una interrogante central para el desarrollo de la trama: si el fin justifica los medios cuando millones de vidas corren peligro. Esta tensión interna complicará todavía más la doble vida del protagonista, quien deberá equilibrar su responsabilidad como defensor terrestre frente a las amenazas cósmicas que acechan al planeta.

Sexta temporada confirmada y el fichaje de Jack Quaid

Más allá del estreno programado para febrero de 2027, los seguidores cuentan con la garantía de que la historia continuará en pantalla. Prime Video anunció desde junio pasado la renovación oficial de Invencible para una sexta temporada, adelantándose incluso a la publicación del calendario de lanzamiento de esta quinta tanda de capítulos.

La producción sumará además talento reconocido al elenco original de voces en inglés con la incorporación de Jack Quaid. El actor, famoso internacionalmente por interpretar a Hughie Campbell en la exitosa serie The Boys, dará vida a Gravitator, un personaje extraído directamente de las páginas del cómic original de Robert Kirkman.

La invasión viltrumita a la tierra se verá en la quinta temporada de Invencible. Foto: Prime Video

La llegada de Quaid refuerza la estrecha colaboración creativa entre el estudio y el universo televisivo impulsado por Amazon MGM Studios. Su participación aportará un matiz distinto a la dinámica de héroes y villanos que caracteriza a la serie animada, elevando las expectativas sobre el papel que desempeñará Gravitator en el conflicto venidero.

Por ahora, la compañía mantiene bajo reserva la fecha exacta de estreno para esa sexta temporada posterior a febrero de 2027. Mientras tanto, el lanzamiento del primer avance en Burger Mart reactiva la conversación global y posiciona el regreso de Invencible entre los eventos televisivos más esperados del próximo año.