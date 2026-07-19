Lamine Yamal, el favorito para ganar el Balón de Oro 2026

La selección española ha conquistado su segundo título mundial en la Copa del Mundo FIFA 2026, superando a Argentina en la final por 1-0 en la prórroga.

Con una defensa impenetrable que apenas concedió un gol en todo el torneo y un ataque letal, La Roja ha regresado a la cima del futbol internacional, evocando los recuerdos de 2010 y consolidando una generación dorada.

Lamine Yamal celebrando su título del mundo con España Reuters

Lamine Yamal, el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2026

De acuerdo con las probabilidades en Polymarket, Lamine Yamal emerge como el principal candidato al Balón de Oro 2026, liderando las apuestas con una sólida ventaja en el mercado de predicciones.

Su rendimiento estelar tanto en club como en selección, coronado por el título mundial con España, lo ha colocado por delante de veteranos, con el 51% de probabilidades de ganarlo.

Dentro de la lista también figura Harry Kane, sin embargo, el delantero inglés apenas alcanza el 27%.

Mientras el delantero del Bayern acumula cifras goleadoras impresionantes, las contribuciones decisivas de Yamal en competiciones de élite y su impacto en el éxito colectivo de España le otorgan una ventaja clara, superándolo en varios puntos porcentuales según las actualizaciones del mercado.

Lionel Messi, hasta antes de jugarse la Final, se posicionaba como el principal candidato, sin embargo, tras la derrota de la Albiceleste, el ‘10’ ahora sólo tiene el 8%.

Las estadísticas de Lamine Yamal en la temporada 2025-26

Partidos jugados: 45

Goles: 24

Asistencias: 18

Goles + Asistencias totales: 41

Minutos jugados (toda la temporada): 3,702

LaLiga: 28 partidos, 16 goles, 12 asistencias

Champions League: 10 partidos, 6 goles, 4 asistencias

Copa del Rey: 5 partidos, 2 goles, 2 asistencias

Destacados: Hat-trick ante Villarreal, rating promedio 8.33, alto volumen de regates exitosos y ocasiones creadas. Máximo goleador del equipo.

Ganador Trofeo Kopa: 2024 y 2025

Títulos con el Barcelona

LaLiga 2025-26