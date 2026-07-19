Mundial 2026: Todos los resultados de España que representaron su segundo título

España se consagró como campeón del mundo luego de imponerse 1-0 a Argentina con gol de Ferran Torres en el Tiempo Extra, sumando su segunda estrella y convirtiéndose en el monarca del Mundial 2026; estos fueron sus resultados y goleadores.

Comandados por Luis de la Fuente, España se consagró como el mejor equipo del Mundial 2026, recibiendo un solo gol en los 750 minutos disputados en el terreno de juego.

Cabo Verde fue el único que no recibió gol de España y quien logró arrebatarle un empate a los hoy dos veces monarcas del futbol mundial, sumando su actual cetro al obtenido en Sudáfrica 2010 tras imponerse a Países Bajos.

La prensa española no se guardó y explotó tras el empate ante Cabo Verde Reuters

Estos son los resultados de España en el Mundial 2026, así como la instancia en los cuales los obtuvieron, fechas y sedes en las que lucieron en el terreno de juego:

España 0-0 Cabo Verde / Jornada 1, Fase de Grupos - lunes 15 de junio (Atlanta).

España 4-0 Arabia Saudita / Jornada 2, Fase de Grupos - domingo 21 de junio (Atlanta).

España 1-0 Uruguay / Jornada 3, Fase de Grupos - viernes 26 de junio (Guadalajara).

España 3-0 Austria / Dieciseisavos de Final - jueves 2 de julio (Los Ángeles).

España 1-0 Portugal / Octavos de Final - lunes 6 de julio (Dallas).

España 2-1 Bélgica / Cuartos de Final - viernes 10 de julio (Los Ángeles).

España 2-0 Francia / Semifinal - martes 14 de julio (Dallas).

España 1-0 Argentina / Final - domingo 19 de julio (New York).

Lamine Yamal celebrando su título del mundo con España Reuters

Goleadores de España en el Mundial 2026

Por su parte, de los 14 goles anotados por España cinco llegaron desde los pies de Mikel Oyarzabal, mientras que solamente uno de ellos fue proveniente de un futbolista ajeno a los 26 que convocó Luis de la Fuente para esta histórica Copa del Mundo para su causa:

5. Mikel Oyarzabal / Vs Arabia Saudita (21’ y 24’), Vs Austria (36’ y 89’) y Vs Francia (22’).

2. Pedro Porro / Vs Austria (66’) y Vs Francia (58’).

2. Mikel Merino / Vs Portugal (90+1’) y Vs Bélgica (88’).

1. Ferran Torres / Vs Argentina (106’).

1. Lamine Yamal / Vs Arabia Saudita (10’).

1. Alex Baena / Vs Uruguay (42’).

1. Fabián Ruiz / Vs Bélgica (30’).

1. Autogol / Al Tambakti (Arabia Saudita, 49’).

Ferran Torres convirtió el gol del título para España en el minuto 106 de la Final ante Argentina en el Mundial 2026. Reuters

BFG