¿Britney Spears fue reemplazada por un clon? Su hijo Jayden responde a las teorías de TikTok

Las teorías sobre Britney Spears vuelven a circular en redes sociales, pero esta vez recibieron respuesta por parte de Jayden James Federline, uno de sus hijos.

El joven calificó de “ridículas” las publicaciones que aseguran que su madre fue clonada o incluso que ya no está viva, y aprovechó una transmisión en vivo para hablar sobre cómo este tipo de contenido se difunde en internet.

Durante el livestream realizado el 17 de julio, el joven de 19 años cuestionó que millones de personas compartan este tipo de videos sin verificar si la información es real.

Jayden Federline rechaza la teoría de que Britney Spears fue clonada

Mientras respondía preguntas de sus seguidores, Jayden Federline contó que recientemente se encontró con un video en TikTok que aseguraba que Britney Spears había sido reemplazada por un clon.

El joven dijo que le sorprendió ver la cantidad de personas que interactuaban con ese contenido y dejó clara su postura.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1.2 millones de ‘likes’ y el título dice algo así como: ’¿Sigue viva Britney Spears?’. Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

Para Jayden, este tipo de publicaciones son un ejemplo de cómo la desinformación puede ganar fuerza en las redes sociales.

“Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso”.

También señaló que muchas personas terminan creyendo una historia únicamente porque acumula millones de reproducciones o reacciones.

“La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos ‘likes’, simplemente lo cree. No lo investigan”.

Jayden Federline aseguró que las teorías sobre un supuesto clon de Britney Spears son falsas. IG britneyspears

La relación entre Britney Spears y sus hijos ha cambiado en los últimos meses

Las declaraciones de Jayden llegan después de un periodo en el que la relación entre Britney Spears y sus hijos comenzó a mejorar.

La cantante comparte a Sean Preston y Jayden James con su exesposo Kevin Federline. Durante varios años permanecieron distanciados, pero en meses recientes volvieron a tener contacto.

De acuerdo con personas cercanas a la familia, ambos jóvenes expresaron su preocupación por el bienestar de su madre y la animaron a buscar ayuda profesional. Semanas después, trascendió que la artista ingresó de manera voluntaria a un centro de tratamiento tras conversar con sus hijos.

Más adelante, Jayden habló sobre ese acercamiento en una entrevista con Vogue, donde contó que, aunque Britney no pudo acompañarlos durante su debut en la Semana de la Moda de París, estuvo presente de otra forma.

El joven reveló que la cantante les envió flores al hotel para desearles suerte y que estuvo en contacto con ellos mediante llamadas y mensajes antes de su participación.

El hijo de Britney Spears pidió no creer todo el contenido que circula en redes sociales. Redes Sociales

Britney Spears también respondió a los rumores sobre su comportamiento

En las últimas semanas, Britney Spears también ha salido a responder algunas versiones que se difundieron sobre ella.

Una de ellas ocurrió después de que se publicaran fotografías donde aparecía de pie a través del techo corredizo de una camioneta mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles.

Tras la difusión de las imágenes, la cantante escribió en Instagram que muchas personas solo habían visto “dos segundos de locura”, sin conocer el contexto de lo ocurrido.

Según explicó una fuente cercana citada por medios estadounidenses, Spears únicamente se asomó por el techo durante unos instantes para observar cómo avanzaba el tráfico y no existía ninguna intención de poner en riesgo a otras personas.

Semanas antes también fue desmentida otra versión sobre un supuesto incidente en un restaurante de California.

Después de que algunos medios afirmaran que la artista había protagonizado un altercado, su representante aseguró que la información estaba exagerada y aclaró que Britney simplemente hablaba sobre el comportamiento de su perro mientras cortaba una hamburguesa.