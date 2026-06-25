Ex chef de Kylie Jenner asegura que su trabajo extremo le provocó un aborto

De acuerdo con información publicada por TMZ, una exchef que trabajó para Kylie Jenner ha interpuesto una demanda en la que sostiene que las condiciones laborales a las que estaba sometida habrían sido un factor en la interrupción de su embarazo. La mujer también busca que la empresaria asuma responsabilidad legal.

¿Qué señala la demanda presentada contra Kylie Jenner?

La ex empleada asegura que su jornada laboral era excesiva, con turnos de entre 11 y 12 horas diarias durante cinco días a la semana. Además, afirma que constantemente se le asignaban actividades físicamente demandantes que, según su versión, afectaron su estado de salud.

Foto: Instagram kyliejenner

¿Cuándo comenzó a trabajar y cuándo informó su embarazo?

Según la denuncia retomada por TMZ y reportes de medios como el Los Angeles Times, la mujer habría sido contratada alrededor del Día de Acción de Gracias de 2024. Semanas después, notificó a sus superiores que tenía aproximadamente tres meses de embarazo.

¿Qué incidentes describe durante su empleo?

Uno de los episodios relatados indica que, durante la víspera de Año Nuevo de 2024, se le habría pedido transportar insumos pesados a través de una calle cuesta arriba, sin apoyo del equipo. La mujer afirma que esta tarea le provocó un fuerte agotamiento físico, al punto de necesitar asistencia del personal de seguridad para hidratarse y recuperarse.

Foto: Instagram kyliejenner

¿Qué ocurrió en el evento en Palm Springs?

La demanda también menciona su participación en una celebración de cumpleaños del hijo de Kylie Jenner en Palm Springs a inicios de febrero de 2025. Según su versión, no recibió el respaldo necesario durante la jornada, pese a haber solicitado ayuda en varias ocasiones.

¿Cómo se habría desarrollado el presunto colapso de salud?

La exchef asegura que, tras esa jornada de trabajo, experimentó un desgaste extremo tanto físico como emocional. Afirma que al día siguiente presentó una hemorragia severa y que, en el hospital, los médicos le confirmaron la pérdida del embarazo.

Dentro de la denuncia también se incluye un presunto comentario de un supervisor, quien le habría dicho que se detuviera porque su estado emocional estaba afectando a Kylie Jenner, con una frase que la mujer interpreta como una minimización de su situación.

Foto: Instagram kyliejenner

¿Hay otras demandas contra Kylie Jenner?

Este caso se suma a otras acciones legales recientes en contra de Kylie Jenner. De acuerdo con TMZ, esta sería la tercera demanda presentada en los últimos meses relacionada con exempleados, incluyendo acusaciones similares por parte de personal doméstico.

Hasta el momento, el equipo de Kylie Jenner no ha emitido una respuesta pública ante estas nuevas acusaciones.