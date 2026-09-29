Bettyna Salazar, 'Olga Sana', comparte que le regresó el cáncer de mama; "voy a salir bien"

Bettyna Salazar compartió con sus seguidores una actualización sobre su salud. La comediante, reconocida por interpretar a ‘Olga Sana’, recurrió a sus redes sociales para explicar lo que ha ocurrido después de sus recientes revisiones médicas relacionadas con el cáncer de mama que padeció hace unos años.

Hace unos días, la comediante compartió en sus redes sociales que se había encontrado una “bolita” en el pecho, por lo que de inmediato acudió a realizarse estudios para descartar el regreso del cáncer, sin embargo, no recibió buenas noticias.

El cáncer de mama regresó a la vida de Bettyna Salazar

Los resultados de una biopsia confirmaron que Bettyna Salazar tiene cáncer de mama nuevamente. Han pasado 11 años desde la primera ocasión en que enfrentó esta enfermedad, por lo que la noticia representa el inicio de otro proceso médico para la comediante.

IG:olgasanaoficial

“Chamacos y medios de comunicación: el resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, compartió.

La confirmación llegó después de un hallazgo en el seno izquierdo. Días antes, el 22 de septiembre, había explicado que durante sus “estudios médicos de seguimiento” encontraron “una pequeña bolita en el seno izquierdo”. Para identificarla, debía someterse a una biopsia.

Ese estudio permitió conocer el diagnóstico que ahora decidió hacer público. Al hablar de lo que sigue, Salazar señaló que será necesario realizarle otra mastectomía.

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"Voy a someterme de nuevo a una mastectomía”, escribió.

‘Olga Sana’ habla de la cirugía que deberá enfrentar

Por el momento, la fecha de la operación no está definida. Bettyna explicó que compartirá ese dato con sus seguidores cuando tenga la información y que los mantendrá al tanto de su proceso.

“Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, expresó.

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Además de informar sobre la intervención, compartió cómo se siente y mencionó el apoyo que recibe de las personas que siguen su carrera.

"Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan”, expresó.

¿Qué dijo Bettyna Salazar sobre volver a tener cáncer?

Recordar su primer diagnóstico ha sido parte de las conversaciones que la comediante ha tenido sobre su salud. En una publicación previa, mencionó que ya había atravesado una situación similar.

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“Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante”, puntualizó.

Como parte de ese agradecimiento en su comunicado, reconoció el acompañamiento de FUCAM, del voluntariado y de sus médicos. En el mensaje también hizo referencia al personaje con el que se ha ganado el cariño del público:

“Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, aseguró.

¿Quién es Bettyna Salazar, conocida como ‘Olga Sana’?

Detrás de ‘Olga Sana’ está una actriz y comediante originaria de Veracruz que, antes de dedicarse a la comedia, trabajó como modelo y edecán en la industria automotriz.

Entre los programas que dieron visibilidad a su carrera se encuentra Sabadazo, donde participó con el personaje que la hizo popular. Su trayectoria también incluye su trabajo como conductora en ¡Cuéntamelo Ya!

A partir de su primera experiencia con el cáncer de mama, Bettyna participó en campañas relacionadas con la detección oportuna y la autoexploración. Asimismo, ha respaldado iniciativas de FUCAM.