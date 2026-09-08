La otra gran crisis: cáncer de mama; más de 8 mil decesos en 2026

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Una de las crisis más delicadas que se enfrentan en México, respecto de la garantía y acceso efectivo a los derechos de las mujeres, se encuentra en la agenda relativa a la prevención, detección y atención oportuna del cáncer de mama; una de las causas de mortalidad que podrían reducirse de manera muy relevante, en caso de que hubiese una política integral en la materia. Sin embargo, en los últimos ocho años ha habido una preocupante tendencia regresiva que urge revertir.

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¿Qué dice el Segundo Informe?

En lo que respecta al cáncer de mama, el Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, presentado el 1 de septiembre de 2026, entre los años 2007 y 2026 han fallecido por esa causa, 132,523 mujeres; lo cual hace un promedio anual, para las dos décadas consideradas, de 6,626 defunciones por año. Sin embargo, hay notorias diferencias si se analiza por periodos quinquenales. En efecto, de 2007 a 2011, el promedio anual se ubicó en 4,903 decesos. Para el periodo de 2012 a 2016, el promedio anual creció a 5,993 defunciones; de 2017 a 2021 el promedio nuevamente creció de manera significativa, al pasar a 7,416 defunciones por año; mientras que el periodo de 2022 a 2026 registra un promedio de 8,192 decesos anuales. Es importante decir que precisamente el año 2026 tiene el récord de decesos por cáncer de mama, con 8,510 casos.

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En términos relativos, la tasa de mortalidad por cáncer de mama también se ha incrementado con el tiempo. Segmentando por periodos de cinco años, se tiene que entre 2007 y 2011, la tasa por cada 100 mil mujeres de 25 años y más se ubicó en 16.44; para el periodo de 2012 a 2016 la tasa creció a un promedio anual de 17.82; entre 2017 y 2021, la tasa promedio anual fue de 19.88; mientras que entre 2022 y 2026 se dio un nuevo incremento para ubicarse en 20.14 decesos por cada 100 mil mujeres de 25 años o mayores.

Resulta preocupante que, de acuerdo con el 2º Informe de Gobierno, la cobertura de detección por mastografía en mujeres de 40 a 59 años de edad, había pasado de 8.5% en 2007 a 16.9% en 2011; llegó a su máximo histórico en 2015, con 27.7%, y a partir de ese año comenzó un descenso gradual para llegar a 22.7% en 2018; pero a partir de ese año se ha dado una tendencia en “caída libre” pues en 2020 fue de 14.4%; en 2021 y 2022, de 7.7% y 5.6%, respectivamente; creció nuevamente en 2023 y 2024, a un promedio de 12.6%; pero en 2025 bajó a 8.7% y en 2026 a 7%, que es el segundo peor dato de los últimos 20 años.

Lo anterior tiene una relación directa con la disminución en el número anual de mastografías que se realizan a través del Sistema Nacional de Salud. En efecto, en el año 2007 se reportan 566,103 mastografías. La cifra creció a partir de ese año de manera gradual, hasta llegar a un promedio de 2.38 millones anuales entre 2014 y 2018; entre 2019 y 2022 el promedio cayó a 977,221 por año; y entre 2023 y 2026 a un promedio de 972,245, con la salvedad de que en 2026 se realizaron únicamente 693,245, que es la cuarta cifra más baja en dos décadas.