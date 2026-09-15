“Animales” en Netflix: tráiler y todo sobre la película de Ben Affleck con Luis Gerardo Méndez

Netflix reveló el primer tráiler de “Animales”, la nueva película dirigida y protagonizada por Ben Affleck junto a Luis Gerardo Méndez.

“Animales” es un thriller de crimen con un reparto espectacular y una historia llena de giros inesperados, donde los protagonistas son llevados al límite mientras intentan proteger a alguien que aman.

Tráiler de la película “Animales” con Ben Affleck

“Animales” en Netflix. Netflix

El nuevo tráiler de "Animales", publicado por Netflix este 15 de septiembre de 2026, muestra por primera vez con mayor detalle la historia que protagonizan Ben Affleck y Kerry Washington.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que lleva una vida aparentemente estable junto a su esposa Abigail y su hijo, hasta que todo cambia de manera inesperada.

El avance revela que el hijo de la pareja es secuestrado, por lo que Mark y Abigail reciben una exigencia de rescate. A partir de ese momento, ambos deben encontrar la manera de conseguir el dinero mientras intentan proteger a su hijo. La situación se vuelve todavía más complicada porque Mark se encuentra en plena campaña política y cualquier escándalo podría poner en riesgo su carrera y la imagen que ha construido ante los votantes.

Conforme avanza el tráiler, queda claro que el secuestro no será solamente una carrera contra el tiempo. Mark y Abigail comienzan a enfrentarse a secretos, engaños y decisiones cada vez más difíciles, mientras descubren que quizá no pueden confiar en todas las personas que los rodean. La historia plantea así hasta dónde puede llegar una persona cuando su familia está en peligro.

¿Cuándo se estrena “Animales” en Netflix?

“Animales” en Netflix. Netflix

“Animales” llegará a Netflix el próximo 9 de octubre de 2026, fecha en la que también tendrá funciones en algunas salas de cine seleccionadas. La película es uno de los nuevos thrillers de la plataforma para este otoño y está dirigida por Ben Affleck, quien además protagoniza la historia y participó en el guion junto con Connor McIntyre y Billy Ray.

El elenco principal está conformado por:

Ben Affleck como Mark Kimball , el protagonista de la historia. Es un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, esposo y padre de familia. Su imagen pública de político exitoso comienza a desmoronarse después del secuestro de su hijo, obligándolo a tomar decisiones que podrían tener consecuencias tanto personales como políticas.

, el protagonista de la historia. Es un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, esposo y padre de familia. Su imagen pública de político exitoso comienza a desmoronarse después del secuestro de su hijo, obligándolo a tomar decisiones que podrían tener consecuencias tanto personales como políticas. Kerry Washington como Abigail , la esposa de Mark y madre de Denny. El secuestro pone a prueba su matrimonio, ya que la pareja tendrá que enfrentarse no solamente a los responsables del crimen, sino también a secretos que habían mantenido ocultos el uno del otro. Netflix describe precisamente la relación entre Mark y Abigail como uno de los elementos centrales de la película.

Christopher Woodley como Denny , el hijo de Mark y Abigail cuyo secuestro desencadena toda la historia. Aunque el niño aparece poco en la información revelada hasta ahora, su desaparición es el acontecimiento que lleva a sus padres al límite y los obliga a buscar una manera rápida de conseguir el rescate.

Gillian Anderson como Dayle, una misteriosa " fixer " o solucionadora a la que la pareja recurre durante la crisis. Su participación parece ser fundamental porque es ella quien deja claro a Mark y Abigail que, para salvar a su hijo, tendrán que sacar a la luz los secretos que han mantenido separados dentro de su matrimonio.

El reparto también incluye a Steven Yeun, Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Ray Fisher y Mark Kassen. Netflix ha adelantado que Affleck buscó un elenco que pudiera trabajar de manera colaborativa y que los actores ensayaron durante varias semanas antes del rodaje, realizado principalmente en Los Ángeles.

¿Cuál es el papel de Luis Gerrado Méndez?

“Animales” en Netflix. Netflix

La participación de Luis Gerardo Méndez en “Animales” ha llamado la atención, especialmente porque forma parte del elenco junto a Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun. Sin embargo, Netflix todavía mantiene bajo reserva varios detalles sobre su personaje, incluido su nombre y la relación que tendrá con los protagonistas.

En el tráiler publicado este 15 de septiembre de 2026, el actor aparece en distintas escenas, aunque el avance no explica de manera directa quién es ni qué papel desempeña dentro del conflicto. Por ello, hasta ahora no se puede confirmar si su personaje está relacionado con el secuestro del hijo de Mark y Abigail o cuál será exactamente su participación en la historia.

Lo que sí se ha señalado es que Méndez tiene un papel clave dentro de la película, por lo que su personaje podría tener una importancia considerable conforme avance la trama. La producción ha optado por mantener en secreto buena parte de los detalles para no revelar elementos importantes de este thriller.

Respecto a su participación en la película, el mismo actor publicó este 15 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram su satisfacción por compartir set junto al gran elenco.

Méndez señaló que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera y que se sentía muy orgulloso y emocionado.