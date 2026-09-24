Ben Affleck vendrá a México para presentar 'Animales': ¿cuándo será el evento?

Ben Affleck vendrá a México para presentar Animales, la nueva película de Netflix que dirige y protagoniza. El actor estará acompañado por parte del elenco, incluidos dos intérpretes mexicanos que también participan en la historia.

La visita se anunció mediante un video de Netflix Latinoamérica. En él, Luis Gerardo Méndez aparece en una videollamada con Affleck y lo invita a darse una vuelta por la Ciudad de México.

“Animales” en Netflix. Netflix

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue escuchar a Affleck hablar español mientras conversa con Méndez.

Kerry Washington forma parte del grupo que viajará para promocionar la película, al igual que Adriana Paz.

¿Cuándo vendrá Ben Affleck a México?

Ben Affleck visitará la Ciudad de México el domingo 4 de octubre de 2026. Ese día participará en un evento para fans de Animales junto con Kerry Washington, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz. La presentación se realizará cinco días antes del estreno de la película en Netflix.

“Animales” en Netflix. Netflix

Hasta ahora no se ha dado a conocer la sede del encuentro ni la forma en que el público podrá asistir. Tampoco se han anunciado horarios o detalles sobre las actividades que realizarán los actores, por lo que quienes quieran acudir tendrán que esperar la información de Netflix.

La presencia de Méndez y Paz será otro de los atractivos de la visita. Ambos forman parte del reparto de la cinta y se unirán a Affleck y Washington para hablar del proyecto ante el público mexicano. Aunque el video del anuncio se centra en la charla entre Affleck y Méndez, el encuentro contará con los cuatro intérpretes.

Este viaje es parte de la promoción de una película en la que Affleck vuelve a colocarse tanto frente como detrás de la cámara. Además de interpretar al protagonista, participó en el guión y se encargó de la dirección.

¿De qué trata Animales, la película que Ben Affleck presentará en México?

Animales sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuya vida cambia cuando secuestran a su hijo. Él y su esposa deben reunir el dinero del rescate, pero, mientras intentan recuperarlo, quedan atrapados en una serie de engaños y decisiones que ponen en riesgo a su familia.

“Animales” en Netflix. Netflix

Affleck interpreta al candidato, mientras que Kerry Washington da vida a su esposa. En el reparto también aparecen Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz.

El estreno de Animales en Netflix está previsto para el 9 de octubre de 2026. Así, el encuentro en la Ciudad de México será una de las oportunidades para escuchar al elenco hablar de la cinta antes de que el público pueda verla.