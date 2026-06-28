"La Barby" Juárez entrenará a Bellakath para su pelea en Ring Royale

La segunda edición de Ring Royale, el evento impulsado por Poncho de Nigris, ya comienza a generar expectativa y poco a poco surgen nuevos nombres de las celebridades que podrían formar parte de la cartelera. En esta ocasión, fue la boxeadora "La Barby" Juárez, quien adelantó que Bellakath estaría preparándose para subir al cuadrilátero.

Luego de que la primera edición lograra captar la atención del público con la participación de figuras del espectáculo y las redes sociales, el proyecto apunta a reunir nuevamente a personalidades dispuestas a enfrentarse sobre el ring.

Foto: Foto: labellakath

¿Qué dijo 'La Barby' Juárez sobre Bellakath?

Durante un encuentro con la prensa, la ex campeona mundial confirmó que colaborará en la preparación física de la cantante para su participación en Ring Royale. Aunque la organización aún no ha hecho oficial la presencia de Bellakath, las declaraciones de Juárez fortalecen los rumores de que formará parte del evento.

Sí, por ahí ya estamos ahí con algunas y ahí vamos a estar trabajando con Bellakath, que también dice que se va a subir al ring", comentó la pugilista, sin ofrecer más detalles sobre el proceso de entrenamiento.

Foto: labellakath

¿Ya se conoce a la rival de Bellakath?

Por ahora, la identidad de la contrincante sigue siendo un misterio. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios han comenzado a especular con la posibilidad de que Yeri Mua sea quien enfrente a Bellakath, debido a la rivalidad pública que ambas protagonizan desde 2024.

Pese a ello, 'La Barby' Juárez aseguró que desconoce quién será la oponente de la intérprete y reiteró que su papel será apoyarla durante su preparación para llegar en las mejores condiciones al combate.

No sé contra quién vaya a ser, la verdad no sé, pero ahí vamos a estar echándole la mano, apoyando en lo que se pueda", expresó.

Foto: labellakath

¿Qué se espera de la nueva edición de Ring Royale?

Tras el impacto que tuvo la primera edición, en la que participaron figuras como Carlos Trejo, Karely Ruiz, Aldo de Nigris, Nicola Porcella y Alberto del Río "El Patrón", la expectativa por conocer el resto del elenco continúa creciendo. Mientras la organización revela nuevos participantes, Bellakath ya comienza a sonar como una de las posibles protagonistas del evento.