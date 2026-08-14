¡El romance va en serio! Stephanie Cayo, de vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo parece avanzar más allá de los conciertos, las celebraciones y las apariciones juntos. A pocos meses de iniciar su historia de amor, la actriz peruana ya comparte uno de los espacios más personales del cantante español: el tiempo con sus hijos.

La pareja fue captada disfrutando del verano a bordo de un yate en Mallorca, pero esta vez no estaba sola. Durante el viaje también estuvieron Manuela, Alexander, Dylan y Alma, los cuatro hijos del intérprete, convirtiendo las vacaciones en una reunión familiar que muestra una nueva etapa en la relación.

¿Quiénes son los cuatro hijos de Alejandro Sanz? Stephanie Cayo ya convive con ellos RaúL Terrel

Las fotografías llegan después de varios meses en los que Sanz, de 57 años, y Cayo han dejado ver poco a poco su cercanía. En abril celebraron juntos el cumpleaños 38 de la actriz y ella también ha estado presente durante algunos conciertos del español.

Ahora, compartir unos días de descanso con los cuatro hijos del cantante suma un momento diferente a los que habían protagonizado hasta ahora: lejos de los escenarios y dentro de una dinámica mucho más familiar.

¿Quiénes son los cuatro hijos de Alejandro Sanz? Stephanie Cayo ya convive con ellos Splash News/The Grosby Group

¿Quiénes son los cuatro hijos de Alejandro Sanz?

Manuela es la hija mayor del cantante y nació en Madrid en 2001, durante su relación con la modelo mexicana Jaydy Michel. Sanz y Michel se habían casado en 1999 y dos años después dieron la bienvenida a su única hija en común.

El segundo es Alexander Sánchez, nacido en 2003 como resultado de la relación que el cantante mantuvo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Su existencia se hizo pública en 2006, tres años después de su nacimiento.

¿Quiénes son los cuatro hijos de Alejandro Sanz? Stephanie Cayo ya convive con ellos Splash News/The Grosby Group

Alejandro Sanz volvió a convertirse en padre en julio de 2011 con la llegada de Dylan, fruto de su relación con Raquel Perera. El pequeño nació en Nueva York y se convirtió en el tercer hijo del intérprete de No me compares.

Tres años después llegó Alma, también hija de Sanz y Perera. La menor de los cuatro hermanos nació en Madrid en julio de 2014 y desde pequeña ha mostrado interés por la música.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, un romance que avanza

¿Quiénes son los cuatro hijos de Alejandro Sanz? Stephanie Cayo ya convive con ellos Splash News/The Grosby Group

Desde que comenzaron su historia juntos a principios de 2026, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han compartido momentos en redes sociales de su relación.

Las vacaciones en Mallorca revelan ahora una faceta distinta. Esta vez no se trata únicamente de verlos juntos como pareja, sino de compartir tiempo con Manuela, Alexander, Dylan y Alma.