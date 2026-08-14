“Hola, mamá”: Paris Jackson revela cómo fue ver a su madre por primera vez a los 15 años

Paris Jackson reveló que pasó gran parte de su infancia sin conocer a Debbie Rowe, su madre. Fue hasta los 15 años cuando ambas estuvieron frente a frente y comenzaron a construir una relación.

La hija de Michael Jackson habló sobre esa parte de su vida en el podcast Call Her Daddy, publicado el 12 de agosto, donde explicó cómo vivió durante años sin tener contacto cercano con Rowe y qué ocurrió cuando finalmente la conoció.

¿Por qué Paris Jackson creció alejada de Debbie Rowe?

La historia se remonta al matrimonio de Michael Jackson y Debbie Rowe. La pareja se casó en 1996 y tuvo dos hijos: Prince Jackson, nacido en 1997, y Paris, quien nació el 3 de abril de 1998.

Después de su divorcio, Michael obtuvo la custodia de ambos niños, mientras Rowe dejó de formar parte de su vida cotidiana. Paris creció junto a su padre y sus hermanos, por lo que durante sus primeros años no desarrolló un vínculo cercano con su madre.

La propia Paris explicó que durante mucho tiempo tampoco sintió la necesidad de hacer demasiadas preguntas sobre ella. Fue alrededor de los 10 u 11 años cuando comenzó a interesarse por saber quién era.

Una de sus primeras dudas fue tan básica como conocer su nombre. Una vez que obtuvo esa información, el tema no ocupó demasiado espacio en su vida y continuó con su infancia.

Paris Jackson habló sobre su relación con su madre, Debbie Rowe. IG parisjackson

La muerte de Michael Jackson cambió la vida de Paris

La dinámica familiar cambió tras la muerte de Michael Jackson el 25 de junio de 2009. Paris tenía 11 años y, junto con sus hermanos, quedó bajo el cuidado de su abuela Katherine Jackson.

La transición también significó dejar atrás la vida que había conocido junto a su padre. Paris ha contado que Michael había procurado proteger la identidad de sus hijos debido al enorme nivel de fama que lo rodeaba.

En su reciente entrevista recordó que ella y sus hermanos utilizaban máscaras cuando aparecían públicamente. El objetivo era que las personas no reconocieran sus rostros y pudieran salir posteriormente sin llamar la atención.

Paris también habló sobre su infancia en Neverland Ranch y aclaró que crecer allí no significaba tener acceso ilimitado a las atracciones del lugar. La televisión, algunas salidas y otras actividades podían depender de que ella y sus hermanos cumplieran primero con sus tareas y estudios.

Michael Jackson tuvo dos hijos con Debbie Rowe. Grosby Group

Así fue el primer encuentro de Paris Jackson con Debbie Rowe

Paris tenía 15 años cuando finalmente conoció a Debbie. Para entonces vivía con su abuela y el encuentro ocurrió sin una presentación preparada ni una gran conversación familiar.

La joven bajó las escaleras y encontró a Rowe junto a Katherine. Fue entonces cuando la saludó con un sencillo “Hola, mamá” y Debbie respondió de la misma forma. Después comenzaron a pasar tiempo juntas.

Más que intentar recuperar de inmediato los años que habían pasado separadas, ambas empezaron a conocerse desde cero.

Paris contó que descubrió algunas similitudes con Debbie y que acercarse a ella sin haber construido expectativas sobre cómo debía ser su relación facilitó el proceso.

También encontraron gustos en común. Con los años, Paris ha mencionado que ambas comparten interés por géneros musicales como el country y el folk.

Paris Jackson conoció a Debbie Rowe cuando tenía 15 años. Grosby Group

Paris Jackson y Debbie Rowe comenzaron a acercarse durante su adolescencia

El primer encuentro dio paso a una relación que fue tomando forma poco a poco. Alrededor de 2013, madre e hija comenzaron a tener mayor contacto, una etapa que coincidió con la adolescencia de Paris.

A diferencia de la relación que Paris tuvo con Michael desde su nacimiento, el vínculo con Debbie comenzó cuando ella ya tenía una personalidad y una vida propias.

Su relación tampoco permaneció igual durante todos esos años. Hubo etapas de mayor cercanía y otras de distanciamiento, hasta que una situación familiar volvió a unirlas.

Debbie Rowe es la madre de Paris y Prince Jackson. Grosby Group

El cáncer de Debbie Rowe volvió a acercarlas

En 2016, Debbie Rowe fue diagnosticada con cáncer de mama. Paris volvió a estar cerca de ella durante el tratamiento y comenzó a acompañarla en esa etapa.

La relación también comenzó a ser más visible públicamente. Paris compartió imágenes junto a su madre durante el proceso y posteriormente celebró cuando terminó su tratamiento de quimioterapia.

Años después, las dos han continuado mostrando algunos momentos de su relación.

En marzo de 2026, Paris publicó fotografías familiares en las que aparecía sonriente junto a Debbie, una imagen poco habitual debido a la vida privada que Rowe ha mantenido durante años.