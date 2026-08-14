¿Qué haces ‘Ulises’? Actor Luis Fernando Peña da de comer una rata a su serpiente y lo publica

El actor Luis Fernando Peña, principalmente conocido por su personaje de ‘Ulises’ en la película ‘Amarte duele’, causó debate en redes sociales luego de que publicó un video en donde se ve cómo le da de comer una rata a una serpiente que tiene de ‘mascota’.

El propio actor mexicano fue quien publicó el video en su cuenta oficial de Facebook e Instagram, generando controversia rápidamente entre sus seguidores.

Le dimos de comer una rata a nuestra serpiente”, escribió el famoso junto al video.

Actor Luis Fernando Peña da de comer una rata a su serpiente

Luis Fernando Peña da de comer una rata a su serpiente. luisfernandop_mx

En el video publicado por el Luis Fernando Peña, se observa a su esposa moviendo con unas pinzas a una rata que se encuentra muerta en un recipiente con agua.

Aly Noris, la esposa del actor, visiblemente consternada, sujeta a la rata con las pinzas y la pone en una servilleta de papel, acercándose junto a su esposo a un terrario en donde, al interior, se encuentra su mascota: una serpiente.

A ver, ¿cómo quieres que se la demos, viva o muerta?”, cuestiona el actor a su esposa, a lo que ella responde que es mejor muerta.

Tanto Luis como su esposa se acercan a su mascota y abren el terrario, mientras que Aly le pregunta si ella le puede dar la rata a su serpiente y él le autoriza, aunque le da la indicación de que agarre a la rata de la cola para que pueda hacer un movimiento rápido antes de que la serpiente la capture.

El actor le asegura que tienen que hacer como que la rata está viva por lo que tiene que moverla y, procede a despejar lo que hay encima de la serpiente para que su esposa pueda hacer la intervención.

Aly Noris acercó la rata con las pinzas a la boca de la serpiente haciendo varios movimientos y está comenzó a arrastrarse, hasta que, en un momento, tras quedarse quieta, la capturó.

Ahí se va a tardar un rato, instintivamente va a esperar a que muera asfixiado”, dijo el actor. En tanto, su esposa aseguró que cómo es de cautiverio la serpiente, siempre le han dado de comer así.

Debate en redes por el video del actor en redes sociales

Tras el clip publicado, las reacciones por parte de los usuarios de Facebook no se hicieron esperar e inmediatamente se generó el debate por la mascota del actor.

Luis Fernando Peña da de comer una rata a su serpiente. luisfernandop_mx

Entre los comentarios de los internautas se lee:

Me dan cosa las serpientes, no las tolero, todo está bien con tus gatitos y tus peces, ¿pero esa serpiente?

¿Cómo para qué quieres la víbora?

Es una pareja muy loca.

Yo ni de loca tengo una serpiente en mi casa de mascota.

¿Cómo para qué tener un zoológico en casa?

Cada quien tiene una mascota y tenemos que respetar. No sabía eso de mi tocayo el Fer .

Una cosa es tener gatos y perros, pero la neta ya tener una serpiente de mascotas creo que ya es exagerar la neta.

Es un bello ejemplar la que tienes, lo cierto es que su naturaleza es cazarlos y lo más recomendable es que se los des vivos.

Para mí no es un problema la serpiente, los roedores sí.

A ver a qué hora le tira la mordida en la mano.

¿Es legal tener una serpiente como mascota en México?

Es posible tener una serpiente como mascota en México, pero no significa que cualquier especie pueda mantenerse en casa sin cumplir ciertos requisitos. La legalidad depende de la especie, de su procedencia y de que se pueda demostrar que fue adquirida de manera legal. En algunos casos, además, se requiere autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Es importante evitar comprar serpientes capturadas directamente de la naturaleza o ejemplares que se ofrecen sin papeles. Tener fauna silvestre sin poder demostrar su procedencia legal puede generar problemas con las autoridades. De igual manera, una serpiente exótica no debe liberarse en el medio silvestre, ya que puede convertirse en una especie invasora y afectar al ecosistema.

¿Las serpientes comen ratas?

Luis Fernando Peña da de comer una rata a su serpiente. luisfernandop_mx

Muchas serpientes domésticas comen ratones o ratas, ya que son animales carnívoros que suelen alimentarse de presas enteras. Sin embargo, la dieta depende de la especie y del tamaño de la serpiente. Algunas pueden comer ratones pequeños, mientras que las especies más grandes requieren presas de mayor tamaño.

Además, no necesariamente hay que darles animales vivos. Para las serpientes mantenidas como mascotas se suelen utilizar presas previamente sacrificadas y congeladas, que se descongelan antes de ofrecerlas. Esta opción es considerada más segura porque evita que el roedor pueda defenderse y lastimar a la serpiente.

Entre los alimentos que pueden formar parte de su dieta están:

Ratones y ratas: son muy comunes en serpientes mantenidas como mascotas.

Pollitos y otras aves pequeñas: algunas especies de mayor tamaño pueden consumirlos.

Conejos o cobayas: pueden ser utilizados como presas para serpientes grandes, como algunas boas y pitones.

Peces: ciertas especies acuáticas o semiacuáticas pueden alimentarse de ellos.

Anfibios: algunas serpientes comen ranas y otros anfibios.

Lagartijas y otros reptiles pequeños: forman parte de la dieta de determinadas especies.

Huevos: existen serpientes especializadas que se alimentan principalmente de huevos.

En el caso de las serpientes domésticas más populares, como la pitón bola, la serpiente del maíz o algunas boas, los roedores suelen ser la opción principal. Lo importante es no elegir la alimentación por cuenta propia, sino de acuerdo con la especie, edad y tamaño del animal.