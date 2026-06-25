Bellakath estalla contra La Más Draga: "Explotan a las dragas y la producción elige al ganador"

La polémica entre Bellakath y La Más Draga continúa creciendo. Luego de que los productores del programa cuestionaran públicamente la actitud de la cantante durante su participación como jueza invitada, ella decidió responder con un mensaje contundente en redes sociales, donde no solo rechazó las críticas, sino que también lanzó severas acusaciones contra la producción del reality.

Foto: Captura de video

¿Qué dijeron los productores sobre Bellakath?

Durante una entrevista en el podcast Niñas Bien, los productores Carlo Villarreal y Bruno Álvarez recordaron la participación de Bellakath como invitada especial en La Más Draga.

En la conversación, Carlo Villarreal aseguró que la experiencia de trabajar con la cantante no fue la esperada y afirmó que algunas de sus supuestas exigencias habrían provocado cambios en la producción del episodio, incluyendo la forma en que fueron grabados los jueces y la artista. Además, utilizó fuertes calificativos para describir aquella experiencia, declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Foto: Instagram labellakath

¿Cómo respondió Bellakath?

Lejos de quedarse en silencio, Bellakath utilizó sus redes sociales para responder directamente a los señalamientos y cuestionó la versión de los productores.

Hahaha que exigencias se le pidió al programa de la más draga? Mejor neta deberían de dejar de ver ese programa como LO MÁS cuando explotan a las dragas x 2 semanas seguidas grabando ese cochino programa y además los productores eligen al ganador y te dicen quien quieren que ellos salga, cuiden a su comunidad FARSANTES, de mi ni van a hablar mal, que les pasa?????"

Ser draga es un arte y ese programa solo lucra con eso, QUE ASCO.", expresó la cantante.

Foto: Instagram labellakath

Bellakath asegura que nunca quiso criticar a las participantes

La cantante también explicó que, durante su participación en el programa, decidió no emitir críticas duras hacia las concursantes porque, según ella, las artistas ya enfrentaban suficientes presiones.

Aparte obvio yo no iba a ir a criticar a las dragas JAMÁS, que querían que les dijera después de que neta en 2 semanas las tienen ahí humillándolas cuando los mismos productores saben quien va a ganar desde que inicia la temporada."

Asimismo, aseguró que las participantes merecen mayor reconocimiento por su trabajo artístico y no comentarios negativos por parte de un jurado que, según afirmó, está influenciado por la producción.

Obvio por eso no dije nada 'iconic' como criticarlas, al contrario, ellas merecen mucho MÁS QUE UNA CRÍTICA PENDEJA X UN JURADO MANEJADO X PRODUCCION."

Bellakath lanza una dura crítica al reality

Bellakath expresó su postura sobre el programa y aseguró que el arte drag merece un mejor trato.

"Y si mis “exigencias” son ponerme cierto tipo de luz y un lente de cámara NO ME LLAMEN. Hay más gente que puede ser parte de esa cochinada de programa y me refiero a los productores :) ", expresó.

Hasta el momento, la producción de La Más Draga no ha emitido una nueva respuesta a las declaraciones de Bellakath, por lo que la controversia sigue generando reacciones entre seguidores del reality y usuarios de redes sociales.