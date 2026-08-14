Preventa general de Avengers Doomsday arranca en cines y revela la duración oficial de la cinta

Aun faltan varios meses para el estreno más importante de los últimos años de Marvel Studios y Disney, pero el primer paso está dado. La preventa general de boletos para ver Avengers: Doomsday en todos los complejos cinematográficos de Estados Unidos arrancó este viernes con números que, por ahora, lucen prometedores.

Junto con la liberación masiva de localidades en Estados Unidos, la ficha técnica del largometraje confirmó una duración oficial de 165 minutos (2 horas y 45 minutos), tiempo en el que los directores Anthony y Joe Russo orquestarán el choque multiversal entre los Vengadores, los X-Men y Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr, en una película que esperan corrija el rumbo que, en opinión de algunos, Marvel había perdido luego de la conclusión de Avengers: Endgame donde Tony Stark había muerto para salvar al universo.

Para aquellos interesados en ver la película en los primeros días o funciones la venta que ha iniciado este agosto les asegurará un lugar. Algunos señalan que, aquellos que no compren sus entradas estos primeros días podrían tener que esperar más de una semana para presenciarla.

Reproducir Avengers Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre.

¿Cuánto ha recaudado 'Avengers: Doomsday' en su primera preventa?

Antes de esta apertura generalizada, el estudio lanzó un despliegue limitado exclusivo para pantallas de formato grande y salas de proyección premium en apenas mil complejos de Estados Unidos.

Los resultados financieros inmediatos confirmaron el interés del público: la cinta acumuló 16.5 millones de dólares en su primer día de venta anticipada en una información mostrada por Variety. Esta cifra duplicó lo registrado en su momento por 'Deadpool & Wolverine'.

Las proyecciones de la industria sugieren que la quinta entrega de los Vengadores apunta a convertirse en el debut más taquillero de 2026, lo cual aseguraría otro éxito para Marvel luego de la más reciente cinta del Hombre Araña; Spider-Man: Brand New Day.

¿Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday' en México y cuándo inicia su preventa?

Para el mercado mexicano y América Latina, la fecha oficial de estreno en salas de cine está programada para el jueves 17 de diciembre de 2026, contando con las habituales funciones nocturnas de preestreno un día antes de su desembarco masivo en Estados Unidos.

Respecto a la preventa en México, por ahora no hay una venta general, pero se espera que en Cinépolis y Cinemex inicien en los primeros días de noviembre.