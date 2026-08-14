¿Enojo o felicidad? La reacción sincera de Marichelo Puente al noviazgo de Jorge D'Alessio

Después de confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor, Jorge D'Alessio recibió una inesperada reacción de su exesposa, Marichelo Puente. Lejos de alimentar rumores o protagonizar una nueva polémica, la también creadora de contenido decidió aclarar públicamente cuál es su postura frente a la nueva relación del cantante.

¿Qué dijo Marichelo Puente sobre la nueva novia de Jorge D’Alessio?

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Marichelo dejó claro que ya estaba enterada de esta nueva etapa sentimental de Jorge y, sobre todo, quiso despejar cualquier especulación respecto a la identidad de la mujer con la que actualmente sale.

La exesposa de Jorge D’Alessio aseguró que ya conocía a la nueva pareja del cantante. Foto: Instagram macpuente

Uno de los puntos que más llamó la atención de su comunicado fue la contundencia con la que aseguró que la nueva pareja de su exesposo no tuvo ninguna responsabilidad en el final de su matrimonio.

Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”, expresó Marichelo, poniendo así un límite a las versiones que pudieran relacionar ambos acontecimientos.

Marichelo revela su reacción al nuevo romance de Jorge D’Alessio

La reacción de Marichelo también sorprendió por el tono conciliador. Aunque su matrimonio llegó a su fin después de varios años juntos, dejó claro que el vínculo familiar que construyeron permanece, especialmente por sus tres hijos: Santiago, Patricio y Ana Paula.

Marichelo aseguró que ella y sus hijos están al tanto del nuevo romance del cantante. IG

La hermana de Anahí explicó que tanto ella como sus hijos conocen a la persona que actualmente forma parte de la vida de Jorge y que todos están tranquilos con esta nueva etapa.

Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él”, escribió.

De esta manera, Marichelo dejó entrever que no existe una postura de enojo frente al nuevo romance. Por el contrario, sus palabras reflejan una intención de mantener una relación cordial con el padre de sus hijos y permitirle reconstruir su vida sentimental.

La expareja también ha insistido, desde que comenzó a hablarse públicamente de su separación, en que el bienestar de sus hijos es una prioridad. Aunque ya no son pareja, ambos continuarán vinculados como padres y, por ello, buscan conservar una dinámica basada en el respeto.

Tras su divorcio, Marichelo y Jorge D’Alessio mantienen un vínculo familiar por sus tres hijos. IG

Jorge D'Alessio confirma su nueva relación

La reacción de Marichelo llegó poco después de que Jorge decidiera hacer pública su nueva relación. El integrante de Matute compartió una fotografía en la que aparece tomando de la mano a una mujer cuya identidad todavía no ha sido revelada.

La hermana de Anahí habló sobre la nueva etapa sentimental de Jorge D’Alessio. Foto: Instagram jorgedalessio

Junto a la imagen, el cantante explicó que había conocido a alguien especial y que decidió permitirse vivir nuevamente una relación.

Además, Jorge también quiso aclarar que esta persona no fue la causa de su divorcio. Incluso señaló que tanto Marichelo como sus hijos estaban al tanto de su nueva situación sentimental.

Marichelo y Jorge D’Alessio: así es su relación después del divorcio

La confirmación ocurrió meses después de que terminara su matrimonio, una relación que comenzó mucho antes de convertirse en esposos y que posteriormente dio paso a una familia.

Jorge y Marichelo se conocían desde jóvenes, pues coincidieron durante su infancia en Chiquilladas. Con el paso de los años, aquella amistad se transformó en una relación sentimental y finalmente contrajeron matrimonio el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca.

La creadora de contenido deseó lo mejor a Jorge y su nueva pareja. IG

Tras años compartidos y un proceso de separación que generó interés público, Marichelo parece tener claro que es momento de mirar hacia adelante. En su mensaje, incluso aseguró que cada persona merece reconstruir su vida y encontrar nuevamente la felicidad.

Por ellos siempre seremos familia, desde un lugar distinto, pero con cariño, respeto y deseándonos el bien”, señaló al referirse al vínculo que mantendrá con Jorge.

Finalmente, Marichelo anunció que no pretende continuar hablando públicamente sobre el tema y cerró su comunicado con buenos deseos para Jorge y su nueva pareja.