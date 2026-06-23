"Era lumbre": Bárbara de Regil vivió una pesadilla; así fue la fuerte infección que padeció

Bárbara de Regil sorprendió al compartir una experiencia que, asegura, cambió por completo la forma en la que ve las cirugías estéticas y la importancia de cuidar la salud antes que cualquier aspecto físico.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz recordó uno de los momentos más complicados que ha enfrentado. Según contó, años atrás se sometió a una cirugía para colocarse implantes mamarios, pero tiempo después descubrió algo que jamás imaginó.

Me pusieron implantes usados. Se me reventó uno; creo que era de una señora que se llamaba María, porque tenía el código, y cuando me los quitaron me dijeron: 'Era de María', relató.

La protagonista de Lalola explicó que a ella le cobraron los implantes como si fueran nuevos y que fue hasta que comenzaron las complicaciones cuando supo, presuntamente, cuál era el origen del problema.

Bárbara de Regil

Una infección que se extendió por su cuerpo

Lo que parecía ser una cirugía más terminó convirtiéndose en una pesadilla. Bárbara contó que comenzó a presentar una fuerte infección interna que afectó distintas zonas de su cuerpo y la obligó a permanecer en reposo durante mucho tiempo.

Después de eso se me infectó todo por dentro, se me infectó también un pezón, todo feo, todo mal. Estuve mucho tiempo en mi casa, encerrada, porque no podía tocar la piel; era lumbre para mí, confesó.

La actriz describió esos días como una etapa muy complicada, pues el dolor y la sensibilidad eran tan intensos que incluso el contacto con su propia piel le resultaba insoportable.

Su recuperación no fue sencilla. Además del tratamiento para combatir la infección, tuvo que someterse a otros procedimientos médicos para reparar los daños ocasionados.

Bárbara de Regil @barbaraderegil.

El impactante momento que recordó en la entrevista

Uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando narró una intervención de emergencia a la que tuvo que someterse debido al deterioro de los tejidos afectados.

Sacó unas pinzas y me quitó el pezón, podrido. No me dolió, no sentí nada, estaba totalmente dormido todo, recordó.

Las declaraciones sorprendieron a sus seguidores y rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos expresaron su apoyo y admiración por hablar de una experiencia tan delicada.

¿Demandó al médico responsable?

Bárbara de Regil reveló que en algún momento pensó en emprender acciones legales contra el cirujano que la operó. Sin embargo, decidió no continuar con el proceso tras enterarse de otras circunstancias relacionadas con el especialista.

Aunque no dio mayores detalles sobre esa decisión, explicó que prefirió cerrar ese capítulo y concentrarse en recuperar su salud y seguir adelante.

Hoy, asegura, mira aquella experiencia desde otra perspectiva y la considera una de las lecciones más importantes de su vida.

¿Qué tan peligroso es colocar implantes mamarios usados?

Especialistas coinciden en que reutilizar implantes mamarios es una práctica prohibida y representa un riesgo grave para la salud.

Los implantes médicos están diseñados para un solo uso. Si un dispositivo ya fue colocado previamente, puede albergar bacterias difíciles de eliminar, aun cuando se intente esterilizar.

Entre las complicaciones que pueden presentarse están infecciones severas, inflamación crónica, endurecimiento del tejido alrededor del implante, ruptura del material y la necesidad de nuevas cirugías para retirarlo.

Además, si un implante perteneció a otra persona, existe el riesgo de exposición a microorganismos y otros agentes que podrían comprometer seriamente la salud del paciente.

La lección que Bárbara de Regil quiere compartir

Después de atravesar este difícil episodio, Bárbara de Regil asegura que aprendió que ninguna cirugía o procedimiento vale más que el bienestar personal.

Por ello, recomienda informarse adecuadamente antes de someterse a cualquier intervención, verificar que el médico cuente con las certificaciones correspondientes y exigir siempre la documentación de los implantes o materiales que serán utilizados.

Bárbara de Regil Especial

Su historia, más allá de la polémica, se ha convertido en un recordatorio de la importancia de poner la salud en primer lugar y de no tomar decisiones apresuradas cuando se trata del propio cuerpo.