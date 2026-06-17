Rosario Tijeras 5, ¿en qué capítulo de la serie sale Mar de Regil?

La aparición de Mar de Regil en la serie de Rosario Tijeras 5, en Netflix, está enloqueciendo a todos los fanáticos y, es que, el encuentro entre madre e hija –en la vida real- en la saga es algo que conmueve y lleva los sentimientos más allá de lo que se ve en televisión.

El pasado 10 de junio se estrenó en Netflix ‘Rosario Tijeras 5’, después de que seguidores llevaban tiempo esperando el regreso de la serie. La entrega sorprendió por la aparición, nuevamente, de ‘El Ángel’, personaje interpretado por el actor colombiano Sebastián Martínez.

Sin embargo, algo que llamó también la atención, fue la aparición de Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, en la vida real.

¿En qué capítulo de Rosario Tijeras 5 aparece Mar de Regil?

Rosario Tijeras 5. Especial

La aparición de Mar de Regil en la serie es algo que causó gran sorpresa porque nadie había filtrado sobre su presencia en la quinta entrega de Rosario Tijeras.

La influencer debutó con una breve, pero destacada, participación en la serie de Netflix para su nueva temporada que tiene 40 capítulos.

Mar de Regil aparece en el capítulo 30 y, aunque no tiene un papel relevante, protagoniza una escena con la misma Rosario Tijeras, su madre en la vida real.

La primogénita de Bárbara de Regil aparece como la hermana de una de las habitantes de Barrio Héroes. En ese capítulo, hay un asesinato masivo y Mar de Regil es pariente de una de las víctimas.

Me hubiera gustado tener una mamá como tú”, es uno de los pocos diálogos que tiene Mar de Regil en la serie, lo cual es irónico porque se lo dice a su propia madre, quien es la protagonista de la serie.

Tras el diálogo, donde aparece sentada en la azotea de una casa, ella y su mamá se ríen un poco y se abrazan, en un guiño sobre su parentesco.

¿Qué dijo Barbara de Regil sobre la aparición de su hija en la serie?

Rosario Tijeras 5. Especial

Respecto al debut de su hija en Rosario Tijeras, Barbara de Regil compartió la escena en sus redes sociales oficiales y dedico unas palabras.

La actriz señaló que se trata de un guiño y regalo para todos los fanáticos de Rosario Tijeras.

Esta escena fue escrita para muchas, escrita en la cocina de mi casa”, dijo.

Y agregó:

Ruby odia a Rosario pero a Sol le hubiera gustado tener una mamá como Rosario”.

Destacó que nunca imaginó actuar con su hija e invitó a sus seguidores a ver la serie original de Netflix.

¿Qué saber sobre Mar de Regil?

Rosario Tijeras 5. Especial

Mar de Regil, es una creadora de contenido, influencer y modelo mexicana, hija de la actriz Bárbara de Regil.

Nació el 24 de marzo de 2004 en Ciudad de México y ganó notoriedad principalmente por su presencia en redes sociales como TikTok e Instagram.

Mar se convirtió en una figura conocida desde adolescente, en parte por aparecer constantemente junto a su mamá en publicaciones, viajes y proyectos familiares. Bárbara ha hablado en varias ocasiones de que tuvo a Mar cuando era muy joven y que ambas tienen una relación muy cercana, al grado de describirse como compañeras de vida.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el mundo digital. Sus contenidos suelen estar relacionados con:

Moda y estilo de vida

Belleza

Viajes

Rutinas personales

Tendencias de TikTok

Colaboraciones con marcas

También ha mostrado interés por el mundo de la moda y ha señalado que uno de sus objetivos profesionales está relacionado con el diseño, más que con seguir directamente la carrera actoral de su madre.